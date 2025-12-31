الأخبار
سلاح "حزب الله".. كرة نار في حضن الحكومة! (نداء الوطن)

2025-12-31 | 00:29
سلاح "حزب الله".. كرة نار في حضن الحكومة! (نداء الوطن)

جاء في صحيفة نداء الوطن:

توزع الاهتمام اللبناني أمس بين ما يجري في واشنطن وطهران، إذ خطفت القمة الأميركية - الإسرائيلية الأنظار، وتابعها المسؤولون اللبنانيون باهتمام بالغ. وحتى ساعات متأخرة من الليل، لم تكن قد اتضحت الصورة الكاملة، غير أن الانطباع الأولي يشير إلى أن ملف سلاح "حزب الله" بات أشبه بكرة نار تُرمى في حضن الحكومة اللبنانية.

إلى ذلك، علّق الرئيس السابق للحزب "التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط على لقاء ترامب - نتنياهو، فكتب عبر "أكس": "يبدو وتأكيدًا لواقع العلاقات الأميركية الإسرائيلية في شتى المستويات، أن ملك إسرائيل الجديد حصل على كل ما يريد وأن المنطقة العربية والشرق أوسطية، ستشهد مزيدًا من الاضطرابات، لذا فإن الوحدة الداخلية فوق كل اعتبار وأن حصرية السلاح لا نقاش فيها".

في المقابل، بقيت الأنظار شاخصة نحو إيران حيث تتواصل الاحتجاجات، وسط تقديرات بأن تطوّر الأوضاع هناك قد ينعكس مباشرة على المشهد اللبناني. أما على صعيد الحراك الدولي تجاه لبنان، فغابت عن أجندة القصور الرسمية هذا الأسبوع وأسبوع ما بعده أي زيارات أو لقاءات لافتة لموفدين عرب أو دوليين، في انتظار ما ستؤول إليه نتائج لقاء ترامب - نتنياهو، الذي يبدو أنه سيحدد اتجاه المرحلة المقبلة.
 
سلاح "حزب الله".. كرة نار في حضن الحكومة! (نداء الوطن)

محليات

حزب الله

نداء الوطن

