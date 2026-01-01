الأخبار
محليات

مناشداً الرئيس عون.. شقيق "أحمد شكر": نضع هذه القضية بعهدة فخامتكم

2026-01-01 | 06:13
مناشداً الرئيس عون.. شقيق &quot;أحمد شكر&quot;: نضع هذه القضية بعهدة فخامتكم
مناشداً الرئيس عون.. شقيق "أحمد شكر": نضع هذه القضية بعهدة فخامتكم

ناشد مختار بلدة النبي شيت عباس علي ضاهر شكر رئيس الجمهورية العماد جوزف عون في بيان "إيلاء قضية اختفاء شقيقي، النقيب المتقاعد أحمد شكر، أقصى درجات الاهتمام والمتابعة، والعمل، ضمن صلاحياتكم الدستورية ودوركم الوطني الجامع، على المساعدة في كشف مصيره والسعي إلى الإفراج عنه أينما كان. ونضع هذه القضية بعهدة فخامتكم، انطلاقًا من الثقة الكبيرة بدوركم كحامٍ للدستور، وضامنٍ للوحدة الوطنية، ومرجعيةٍ جامعة لكل اللبنانيين، ولِما تمثّلونه من قيمة وطنية وإنسانية في حماية الحقوق وصون كرامة المواطن".

وأكد "التمسّك الكامل بالدولة ومؤسساتها الشرعية".

كذلك، ناشد شكر رئيس مجلس النواب نبيه بري "إيلاء قضية اختفاء شقيقي بالغ الاهتمام والأولوية القصوى، والعمل بما ترونه مناسبًا للمساعدة في كشف مصيره والسعي إلى الإفراج عنه أينما كان، انطلاقًا من مكانتكم الوطنية والإنسانية الرفيعة، وما نكنّه لدولتكم من ثقة كبيرة وتقدير صادق".

وقال: "كنتم وستبقون خيمةً جامعة، ومرجعيةً وطنية، وحاميًا وزعيمًا لهذه الطائفة الكريمة".
 
 
 
 
محليات

أحمد شكر

جوزاف عون

