4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات

متى ينحسر المنخفض الجوي؟

2026-01-01 | 06:36
متى ينحسر المنخفض الجوي؟
متى ينحسر المنخفض الجوي؟

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة الطيران المدني ان يكون الطقس غدا غائما مع ضباب كثيف على المرتفعات تسوء معه الرؤية، وانخفاض إضافي بدرجات الحرارة، تتساقط أمطار متفرقة غزيرة أحيانا خلال الفترة الصباحية وتكون مترافقة بعواصف رعدية ورياح ناشطة تشتد لحدود ال 65 كلم/س خاصة شمال البلاد، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1600متر وما فوق، ثم يستقر الطقس تدريجا إعتبارا من بعد الظهر.

وجاء في النشرة الآتي:

- الحال العامة: يقع لبنان والحوض الشرقي للمتوسّط تحت تأثير منخفض جوي مركزه مصحوب بكتل هوائية باردة مركزه جنوب غرب تركيا يؤدي الى طقس ماطر بغزارة أحيانا، انخفاض بدرجات الحرارة، رياح ناشطة تتجاوز سرعتها ال75 كلم/س، عواصف رعدية وثلوج تلامس ال 1300 متر فجر يوم غد الجمعة، ويستمر حتى ظهر الجمعة حيث يستقر تدريجا. 

تحذير: تتشكل السيول على الطرقات بسبب غزارة الأمطار، وتحذير من سلوك الطرقات الجبلية فوق 1300 متر بسبب تساقط الثلوج اعتبارا من مساء اليوم وحتى صباح الجمعة.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر كانون الاول في بيروت بين 13 و21، في طرابلس بين 10 و 19 درجة وفي زحلة بين 4 و14 درجة.

- الطقس المتوقع في لبنان:

الخميس: غائم جزئيا إلى غائم مع ضباب كثيف على المرتفعات وانخفاض طفيف بدرجات الحرارة، تتساقط أمطار متفرقة غزيرة أحيانا ومترافقة بعواصف رعدية ورياح ناشطة تشتد أحيانا لحدود ال 75 كلم/س خاصة شمال البلاد ويرتفع معها موج البحر، كما تتساقط الثلوج نهارا على ارتفاع 1800 متر وما فوق وتلامس ال 1300 متر فجر الجمعة.

الجمعة: غائم مع ضباب كثيف على المرتفعات تسوء معه الرؤية، وانخفاض إضافي بدرجات الحرارة، تتساقط أمطار متفرقة غزيرة أحيانا خلال الفترة الصباحية وتكون مترافقة بعواصف رعدية ورياح ناشطة تشتد لحدود ال 65 كلم/س خاصة شمال البلاد، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1600متر وما فوق، ثم يستقر الطقس تدريجا إعتبارا من بعد الظهر.

السبت: غائم الى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة مع بقائها باردة ليلا مع تحذير من خطر تكون الجليد على الطرقات الداخلية والجبلية التي تعلو عن 1500 متر.

الأحد: قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة وبقاء الاجواء باردة خاصة خلال الليل وساعات الصباح الأولى، ويبقى التحذير من خطرالإنزلاقات على الطرقات الداخلية والجبلية فوق ال 1500 متر بسبب تشكّل الجليد.
