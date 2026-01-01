"محصّلة التدابير الأمنية خلال رأس السنة".. بيان للجيش

ضمن إطار التدابير الأمنية الاستثنائية التي قامت بها في مختلف المناطق لملاحقة المخلين بالأمن، خلال عيد رأس السنة، نفذت وحدات من الجيش تؤازر كلًّا منها دورية من تدابير ، شملت عمليات دهم ودوريات راجلة ومدولبة وحواجز ظرفية، أسفرت عن توقيف 19 مواطنًا وفلسطينيَّين وفقًا لما يلي:



دهم منازل مطلوبين في الضاحية الجنوبية – وتوقيف 7 مواطنين بجرم إطلاق النار، وضبط كمية من الأسلحة والذخائر الحربية بالإضافة إلى كمية من حبوب الكبتاغون وحشيشة الكيف.



دهم منازل مطلوبين في وتوقيف 9 مواطنين وفلسطينيَّين بجرم إطلاق النار وضبط كمية من الأسلحة والذخائر الحربية.



توقيف مواطنَين في منطقتي ودورس – بعلبك بجرم حيازة أسلحة وذخائر حربية.



توقيف مواطن في منطقة برج - بجرم إطلاق النار وضبط أسلحة وذخائر حربية في حوزته.



سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف المختص.