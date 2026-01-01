عن ملف "أبو عمر".. بيان توضيحي من النائب فؤاد مخزومي

يهمنا التأكید والتنبیه إلى أن ما ورد على موقعكم وتم بثّه على محطّتكم حول قیام النائب فؤاد مخزومي
بدفع أموال للشیخ خلدون عریمط ھو غیر صحیح ولا یمتّ إلى الواقع بصلة.
وقد أوضح النائب فؤاد مخزومي
، خلال إفادته أمام القاضي جمال الحجار
، أن ما حصل اقتصر حصراً على مساعدة طبيّة إنسانیة قُدّمت للشیخ خلدون عریمط، المصاب بمرض السرطان، ولا علاقة لها بدفع أموال أو تقدیم مبالغ مالیة كما ورد على موقعكم، أو كما تم تداوله في الإعلام.
مع العلم
بأن المساعدة المذكورة تمت دون أن یكون للمدعو "أبو عمر" أي علاقة بها، وقد حصلت هذه المساعدة قبل أن تولد قضيّة "أبو عمر".
كما نلفت إلى أن هذه المساعدة جاءت في إطار الصندوق الصحي المموَّل من مؤسسة مخزومي، والذي أُنشئ بموجب مذكرة تفاهم موقّعة في كانون
الأول 2024 بین المدیریة العامة للأوقاف الإسلامیة في دار الفتوى
ومؤسسة مخزومي، ويُدار بالتنسیق مع دار الفتوى، ويهدف إلى تقدیم الدعم الصحي لأئمة وخطباء مساجد بیروت وعائلاتهم ومساعديهم.
وقد جرى طلب المساعدة الطبیة من منطقة عكّار، فتمّت الاستجابة ضمن هذا الإطار الإنساني والطبي فقط.
وعلیه، نؤكّد أن توصيف ما جرى على أنه "دفع أموال"، كما ورد على موقعكم، هو توصيف خاطئ، وأن الوقائع تقتصر على مساعدة طبیة منظّمة، واضحة المصدر والغایة، ومقدّمة ضمن آلیة رسمیة ومعلنة.
لذلك، نطلب منكم حذف النص المغلوط، وعملاً بحق الرد، القیام بنشر هذا التوضیح، مع الاحتفاظ بكافة الحقوق.