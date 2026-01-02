"لم يتواصل معنا أحد".. بيان توضيحي من مراد حول قضية "أبو عمر"

صدر عن المكتب الإعلامي للنائب حسن مراد:



تداولت بعض في الآونة اسم النائب حسن مراد، وربطته زورًا بالمدعو “أبو عمر”، الذي يخضع مع شبكته لتحقيقات لدى والأجهزة الأمنية .



يهمّ المكتب الإعلامي للنائب مراد أن ينفي نفيًا قاطعًا، شكلًا ومضمونًا، كل ما ورد في هذا الإطار، ويؤكّد أنّه لم يحصل أي تواصل من قبل المدعو “أبو عمر” مع النائب مراد، لا بشكل مباشر ولا غير مباشر، كما لم يجرِ أي تواصل مع الشخصية الدينية التي تخضع حاليًا للتحقيق لدى القضاء المختص.



وإذ يأسف المكتب لزجّ اسم النائب مراد في سياق لا يمتّ إلى الحقيقة بصلة، يدعو جميع وسائل الإعلام التي تناولت هذا الموضوع، سواء عن طريق الخطأ أو بدوافع وأهداف مبيّتة، إلى توخّي أقصى درجات الدقة والمسؤولية المهنية، واستقاء المعلومات من مصادرها القضائية والرسمية المختصة.



كما يهمّ المكتب التوضيح أنّ الشخصيات من الزملاء النواب والسياسيين الذين جرى التواصل معهم في هذا الملف قد مثلوا ويمثلون أمام القضاء بصفة شهود، وأنّ اسم النائب حسن مراد ليس من بين هؤلاء، ولم يكن، ولن يكون، طرفًا في هذا السياق بأي شكل من الأشكال.



كما يهمّ مكتب النائب مراد أن يوضح أنّ علاقته بالمملكة لم تكن يومًا سوى عبر القنوات الرسمية، أي من خلال التواصل مع سفير المملكة في السيّد وليد البخاري، وموفد المملكة إلى الأمير يزيد بن فرحان آل سعود.