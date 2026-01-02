سلسلة غارات على الجنوب.. وأدرعي يزعم

شنّ الطيران الحربي سلسلة غارات استهدفت سهل عقماتة وأطراف في منطقة جبل الريحان، أعقبها غارات عنيفة استهدفت المنطقة الواقعة بين بلدتي والزرارية، حيث أُلقي عدد من من نوع جو–أرض.



كما تعرّض الوادي الواقع بين بلدتي كفروة وعزّة في قضاء النبطية لثلاث غارات جوية معادية، إضافة إلى استهداف أطراف بلدة وجبل مشغرة في .

وفي وقت لاحق زعم المتحدث الاسرائيلي افيخاي ادرعي: "هاجمنا مواقع ومنشآت عسكرية ومخازن أسلحة تابعة لـ" " في عدة مناطق جنوبي ".



مدعيا في منشور على منصة "إيكس" أنه استهدف مجمع تدريب لوحدة قوة الرضوان ومباني عسكرية وبنى تحتية في مناطق بجنوب لبنان".