سلسلة غارات على الجنوب.. وأدرعي يزعم

شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي
سلسلة غارات استهدفت سهل عقماتة وأطراف الريحان
في منطقة جبل الريحان، أعقبها غارات عنيفة استهدفت المنطقة الواقعة بين بلدتي أنصار
والزرارية، حيث أُلقي عدد من الصواريخ
من نوع جو–أرض.
كما تعرّض الوادي الواقع بين بلدتي كفروة وعزّة في قضاء النبطية لثلاث غارات جوية معادية، إضافة إلى استهداف أطراف بلدة عين التينة
وجبل مشغرة في البقاع الغربي
.
وفي وقت لاحق زعم المتحدث باسم
الاسرائيلي افيخاي ادرعي: "هاجمنا مواقع ومنشآت عسكرية ومخازن أسلحة تابعة لـ"حزب الله
" في عدة مناطق جنوبي لبنان
".
مدعيا في منشور على منصة "إيكس" أنه استهدف مجمع تدريب لوحدة قوة الرضوان ومباني عسكرية وبنى تحتية في مناطق بجنوب لبنان".