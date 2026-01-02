في الأشرفية.. "رقصت عارية" فأُقفل المطعم (فيديو)

View this post on Instagram
صدر عن المكتب الإعلامي للنائب محمد سليمان البيان التالي:
أصدر وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار قرارًا، حول منع شركات ومؤسسات ومعارض وتجار وكل جهة تُعنى ببيع الدراجات الآلية و/أو الـATV الجديدة منها و/أو المستوردة المستعملة في لبنان، تسليم أي دراجة قبل تسجيلها أصولًا لدى المصلحة المختصة في هيئة إدارة السير والآليات والمركبات وإلزامها بتسليم خوذة للجهة الشارية.
استمع مدعي عام التمييز القاضي جمال الحجار الى عدد من الشهود بقضية الأمير المزعوم "ابو عمر" من بينهم النائب محمد سليمان الذي روى في التحقيق كيف تواصل معه "ابو عمر".