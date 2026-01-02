الأخبار
محليات

في الأشرفية.. "رقصت عارية" فأُقفل المطعم (فيديو)

2026-01-02 | 06:32
في الأشرفية.. "رقصت عارية" فأُقفل المطعم (فيديو)

صدر قرار بإقفال مطعم "ليزا" في بيروتالأشرفية،


على خلفية تنظيم عرض ترفيهي تخلّله رقص اعتُبر منافياً للآداب العامة خلال ليلة رأس السنة، وذلك لمخالفته القوانين والأنظمة اللبنانية المرعية الإجراء، ولا سيّما تلك المتعلقة بالأخلاق العامة والعروض الظاهرة للجمهور.
 
