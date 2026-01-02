في الأشرفية.. "رقصت عارية" فأُقفل المطعم (فيديو)

أصدر وزير الداخلية والبلديات ​أحمد الحجار​ قرارًا، حول منع شركات ومؤسسات ومعارض وتجار وكل جهة تُعنى ببيع الدراجات الآلية و/أو الـATV الجديدة منها و/أو المستوردة المستعملة في ​لبنان​، تسليم أي دراجة قبل تسجيلها أصولًا لدى المصلحة المختصة في هيئة إدارة السير والآليات والمركبات وإلزامها بتسليم خوذة للجهة الشارية.