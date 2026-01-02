حول "أبو عمر".. بيان توضيحي من بهية الحريري

صدر عن السيدة بهية البيان التالي:

توضيحا للحقيقة دون زيادة او نقصان، أعلن أنه خلال تقبل التعازي مع العائلة بوفاة زوجي، ابلغني الرئيس فؤاد السنيورة بنن شخصا يدعى «الأمير أبو عمر» يرغب في الاتصال هاتفيا لتقديم واجب العزاء.



وبالفعل، تلقت السيدة بهية اتصالًا من المدعو أبو عمر عبر هاتف الرئيس فؤاد السنيورة.



وانطلاقا من معرفتي بالمملكة ، وبأنها تعتمد القنوات الرسمية ولا تتعاطى عبر اي مسارات غير رسمية، قمت بإبلاغ سفير في ، السيد وليد البخاري، بالاسم ومضمون الاتصال.



وقد أفادني بوضوح بعدم وجود أي اسم و شخص بهذا الوصف.



وكانت السيدة بهية الحريري أول من أخطر بوجود هكذا اتصال.



والحقيقة أن هذا الاتصال كان الأول والأخير ولم يسبقه او يعقبه اي شكل من اشكال التواصل مع هذا الشخص.

لذلك اقتضى التوضيح