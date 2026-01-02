بعد "رقصة العري".. إدارة المطعم توضح!

علقت إدارة مطعم "ليزا" – على "مقطع الفيديو الذي تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي ويظهر شخصا أقدم على خلع ملابسه في المكان المخصص للرقص خلال احتفال ليلة رأس السنة، وتم التدخل فورا وإيقافه".

وأكدت أن "هذا الشخص لا تربطه أي صلة بالمطعم، ولم يكن مفوضا أو متعاقدا أو مخولا من قبل الإدارة بأي شكل من الأشكال"، مشيرة إلى أن "الحادثة تعالج عبر القنوات القانونية المختصة، حيث تم تقديم شكوى رسمية لدى ".



وأشارت إلى "استمرارها في عملها واستقبال زبائنها كالمعتاد"، داعية إلى "عدم تداول غير الدقيقة أو المضللة".