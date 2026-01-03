الأخبار
محليات

"حزب الله" مع حصرية السلاح.. والتواصل جارٍ مع بكركي (الشرق الأوسط)

2026-01-03 | 00:56
&quot;حزب الله&quot; مع حصرية السلاح.. والتواصل جارٍ مع بكركي (الشرق الأوسط)
"حزب الله" مع حصرية السلاح.. والتواصل جارٍ مع بكركي (الشرق الأوسط)

كتبت صحيفة "الشرق الأوسط":

أكد مصدر كنسي لـ"الشرق الأوسط"  أن "العلاقة والتواصل لم يتوقفا بين الحزب وبكركي حتى خلال الحرب الأخيرة، وإن كانت لم تُسجل زيارات لاعتبارات أمنية مرتبطة بـ"حزب الله"، لافتاً الى أن "النقاشات الحاصلة بين الطرفين كانت ولا تزال قائمة ضمن ثوابت بكركي التي يشكل اعتمادها طريق خلاص لبنان". وأضاف المصدر: "البطريركية مصرة على أن خلاص لبنان بحياده وبحصرية السلاح، وتطبيق القرارات الدولية وصولاً لإطلاق بحث جدي بموضوع الهدنة".

وأشار المصدر إلى أن "حزب الله" يُظهر انفتاحاً في مقاربة كل هذه الملفات، ولا يعلن رفضاً قاطعاً لأي طرح… حتى إنه يقول إنه مع حصرية السلاح، ولكن وفق ظروف ومعطيات معينة وأنه مع الهدنة لا الاستسلام"، لافتاً إلى أن ما يسعى الحزب إليه راهناً، "هو إظهار أنه جاهز للحوار والتلاقي مع الداخل، ولا يريد الصدام، وقد يكون ذلك يندرج بإطار سعيه لكسب الوقت معولاً على متغيرات معينة بالمنطقة".

 

 

"حزب الله" مع حصرية السلاح.. والتواصل جارٍ مع بكركي (الشرق الأوسط)

محليات

بكركي

حزب الله

حصرية السلاح

حصر السلاح

التحكم المروري: حادثان وجريحان خلال الـ24 ساعة الماضية
"ظاهرة مقلقة".. بيان هام من اليونيفيل

مسيرة إسرائيلية تحلق فوق الضاحية الجنوبية لبيروت
03:10
وزير الخارجية الفنزويلي: الهدف من الهجوم على بلادنا هو الاستيلاء على ثرواتنا خاصة النفط والغاز
02:45
حراك "أميركي أوروبي عربي" لاحتواء تصعيد "الحزب" شمال الليطاني (البناء)
01:47
"الانتخابات النيابية" إلى الواجهة مجددًا (اللواء)
01:13
التحكم المروري: حادثان وجريحان خلال الـ24 ساعة الماضية
01:02
"ظاهرة مقلقة".. بيان هام من اليونيفيل
15:33
