"حزب الله" مع حصرية السلاح.. والتواصل جارٍ مع بكركي (الشرق الأوسط)

أكد مصدر كنسي لـ" " أن "العلاقة والتواصل لم يتوقفا بين الحزب وبكركي حتى خلال الحرب ، وإن كانت لم تُسجل زيارات لاعتبارات مرتبطة بـ" "، لافتاً الى أن "النقاشات الحاصلة بين الطرفين كانت ولا تزال قائمة ضمن ثوابت التي يشكل اعتمادها طريق خلاص ". وأضاف المصدر: "البطريركية مصرة على أن خلاص لبنان بحياده وبحصرية السلاح، وتطبيق وصولاً لإطلاق بحث جدي بموضوع الهدنة".

وأشار المصدر إلى أن "حزب " يُظهر انفتاحاً في مقاربة كل هذه الملفات، ولا يعلن رفضاً قاطعاً لأي طرح… حتى إنه يقول إنه مع حصرية السلاح، ولكن وفق ظروف ومعطيات معينة وأنه مع الهدنة لا الاستسلام"، لافتاً إلى أن ما يسعى الحزب إليه راهناً، "هو إظهار أنه جاهز للحوار والتلاقي مع الداخل، ولا يريد الصدام، وقد يكون ذلك يندرج بإطار سعيه لكسب الوقت معولاً على متغيرات معينة بالمنطقة".