حراك "أميركي أوروبي عربي" لاحتواء تصعيد "الحزب" شمال الليطاني (البناء)

افادت معلومات "البناء" فإن الأسبوع المقبل سيكون حافلاً بالحراك الدبلوماسي الخارجي الأميركي والأوروبي والعربي باتجاه لاستئناف المبادرات والاقتراحات حول سلاح " " ولجم التصعيد على الحدود والحؤول دون تدحرج الوضع إلى الأسوأ. ووفق معلومات "البناء" فإن الموفد الفرنسي جان إيف لودريان سيزور لبنان الأسبوع المقبل، إلى جانب المبعوثة الأميركية مورغان أورتاغوس التي ستحضر اجتماع الميكانيزم في التاسع من الشهر الحالي، وقد يعود مدير المخابرات لاستكمال الاقتراحات المصرية بمسألة السلاح، فضلاً عن دور قطري بالتنسيق مع وفرنسا على هذا الصعيد.

وعلمت "البناء" أيضاً أن الأميركي في لبنان ميشال عيسى سيقوم بجولة على المرجعيات السياسية لمواكبة الحراك الدبلوماسي لبلاده، على أن تصله التوجّهات من الأميركية والإدارة الأميركية بما خصّ لبنان خلال أيام لترجمتها على أرض الواقع. ويهدف الحراك الدبلوماسي وفق المعلومات إلى "الدفع باتجاه فتح ملف سلاح "حزب " شمال الليطاني، وسيكون هناك موقف موحّد بدعم الحكومة وقراراتها لإنهاء ملف السلاح وتقديم الدعم المالي والتسليحي للجيش ليكون قادراً على استكمال مهمته في شمال الليطاني وكامل الأراضي اللبناني لاحقاً، إلى جانب الإصلاحات المالية والاقتصادية".