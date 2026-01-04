استعدوا… إليكم طقس الأيام المقبلة

اشارت ​دائرة التقديرات​ في مصلحة الارصاد الجوية في الطيران المدني الى ان "الضغط الجوي المرتفع يسيطر على والحوض الشرقي للمتوسط يؤدي الى طقس مستقر مع ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة وبقاء الأجواء الباردة خلال الليل خاصة في المناطق الجبلية والداخلية ، يتوقع عودة الأجواء المتقلبة و الماطرة إعتباراً من يوم الجمعة المقبل.