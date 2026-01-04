الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات

استعدوا… إليكم طقس الأيام المقبلة

2026-01-04 | 04:42
استعدوا… إليكم طقس الأيام المقبلة
استعدوا… إليكم طقس الأيام المقبلة

اشارت ​دائرة التقديرات​ في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة الطيران المدني الى ان "الضغط الجوي المرتفع يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط يؤدي الى طقس مستقر مع ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة وبقاء الأجواء الباردة خلال الليل خاصة في المناطق الجبلية والداخلية ، يتوقع عودة الأجواء المتقلبة و الماطرة إعتباراً من يوم الجمعة المقبل.

الطقس المتوقع في لبنان:

الأحد:  
قليل الغيوم الى غائم بسحب مرتفعة مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة وانخفاض في نسبة الرطوبة، ويبقى التحذير من خطر تكون الجليد على الطرقات الداخلية والجبلية فوق الـ100 متر خلال ساعات الليل وساعات الصباح الأولى بسبب سيطرة الرياح الشمالية الباردة والتي تلامس الـ 60 كم/س خاصة شمال البلاد.

الإثنين:  
غائم جزئياً الى قليل الغيوم بسحب مرتفعة مع ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة والتي تعود الى معدلاتها الموسمية تنشط الرياح أحيانا خاصة في المناطق الجنوبية فتقارب الـ 60 كم/س.ويبقى التحذير من خطر تكون الجليد على الطرقات الداخلية والجبلية فوق الـ1400 متر خلال الليل وساعات الصباح الأولى.

الثلاثاء:  
غائم جزئياً الى غائم أحياناً بسحب مرتفعة مع ارتفاع بدرجات الحرارة خاصة في الداخل (3 درجات) والتي تتخطى معدلاتها الموسمية و انخفاض بنسبة الرطوبة.ويبقى التحذير من خطر تكون الجليد على الطرقات الداخلية والجبلية فوق الـ1500 متر خلال ساعات الصباح الأولى والليل.
الأربعاء:  
قليل الغيوم مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة خاصة في الداخل و على الجبال و نسبة رطوبة منخفضة.
استعدوا… إليكم طقس الأيام المقبلة

