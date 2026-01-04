الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات

يروج المخدرات في نهر الموت.. فأسقطه الكمين

2026-01-04 | 04:33
يروج المخدرات في نهر الموت.. فأسقطه الكمين
يروج المخدرات في نهر الموت.. فأسقطه الكمين

صـدر عن المـديرية العـامة لقـوى الامـن الـداخلي ـ شعبة العـلاقات العـامـة البلاغ الاتي:

"في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قطعات ‎قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة عمليّات تجارة المخدّرات وترويجها في مختلف المناطق اللّبنانية وتوقيف المتورّطين بها، وبعد توافر معلومات لدى المجموعة الخاصّة في وحدة الشرطة القضائيّة حول قيام شخص مجهول الهوية على متن سيّارة بترويج المخدّرات في منطقة نهر الموت. على الأثر، نفّذت قوّة من المجموعة المذكورة بتاريخ 26-12-2025 كمينًا محكمًا أدّى إلى ضبط السيّارة وإلقاء القبض على المدعو: ع. أ. (مواليد عام 1985، لبناني)، أثناء قيامه بترويج المخدّرات بالجرم المشهود في محلّة نهر الموت. وقد ضُبط في حوزته حوالى /82/ ظرفًا من مادّة الكوكايين، وسبعة أكياس تحتوي على حبوب مخدّرة وحشيشة كيف، جميعها معدّة للترويج، إضافةً إلى مبالغ مالية. أُودِع الموقوف مع المضبوطات المرجع المعنيّ، والتحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختصّ".
محليات

قوى الامن

مخدرات

كمين

كمين

جنبلاط يبرق معزّيًا رئيس الكونفدرالية السويسرية بضحايا حريق المنتجع
05:44
05:44
صاروخ باليستي فوق الغازية! - شاهد الفيديو
05:17
05:17
صاروخ باليستي فوق الغازية.. ما القصة!
04:50
04:50
استعدوا… إليكم طقس الأيام المقبلة
04:42
04:42
أميركا تُبلِغ لبنان… هذا ما تريده إسرائيل!
03:32
03:32
لبنان لدمشق: أراضينا لن تُستخدم ضد أمن سوريا (الشرق الأوسط)
00:52
00:52
