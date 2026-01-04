جنبلاط يبرق معزّيًا رئيس الكونفدرالية السويسرية بضحايا حريق المنتجع

أبرق رئيس السابق إلى رئيس الكونفدرالية غي بارميلان معزّيًا بالضحايا الذين سقطوا ليلة رأس السنة جرّاء اندلاع حريق في منتجعٍ للتزلّج جنوبيّ البلاد.



وقال في رسالته: "لقد أحزنني بشدّة فقدان أكثر من أربعين ضحية نتيجة الحريق، وأتمنى الشفاء العاجل ل 115 شخصًا آخرين ممّن أُصيبوا جرّاء الحادث".



وأضاف: "في هذه اللحظات العصيبة، أتقدّم بأحرّ التعازي وأصدق مشاعر المواساة إلى الضحايا والشعب السويسري".