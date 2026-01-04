الأخبار
محليات

جنبلاط يبرق معزّيًا رئيس الكونفدرالية السويسرية بضحايا حريق المنتجع

2026-01-04 | 05:44
جنبلاط يبرق معزّيًا رئيس الكونفدرالية السويسرية بضحايا حريق المنتجع
جنبلاط يبرق معزّيًا رئيس الكونفدرالية السويسرية بضحايا حريق المنتجع

أبرق رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط إلى رئيس الكونفدرالية السويسرية غي بارميلان معزّيًا بالضحايا الذين سقطوا ليلة رأس السنة جرّاء اندلاع حريق في منتجعٍ للتزلّج جنوبيّ البلاد.

وقال جنبلاط في رسالته: "لقد أحزنني بشدّة فقدان أكثر من أربعين ضحية نتيجة الحريق، وأتمنى الشفاء العاجل ل 115 شخصًا آخرين ممّن أُصيبوا جرّاء الحادث".

وأضاف: "في هذه اللحظات العصيبة، أتقدّم بأحرّ التعازي وأصدق مشاعر المواساة إلى عائلات الضحايا والشعب السويسري".
جنبلاط يبرق معزّيًا رئيس الكونفدرالية السويسرية بضحايا حريق المنتجع

محليات

وليد جنبلاط

سويسرا

عزاء

Aljadeed
الحدث - الحلقة الكلملة - 04-01-2026
صاروخ باليستي فوق الغازية! - شاهد الفيديو

بالفيديو.. استهداف سيارة في تبنين
10:19
الجيش الإسرائيلي: هاجمنا قبل قليل عنصراً من حزب الله في منطقة الجميجمة في جنوب لبنان
10:14
مراسل الجديد: إستهداف سيارة على طريق صفد البطيخ تبنين
09:56
من طرابلس إلى البترون… حملة أمنية واسعة للجيش اللبناني
07:57
الحدث - الحلقة الكلملة - 04-01-2026
06:58
صاروخ باليستي فوق الغازية! - شاهد الفيديو
05:17
