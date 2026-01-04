معلومات لـ"الجديد": البحرية الإندونيسية تغادر مرفأ بيروت الاثنين ضمن التحضيرات لاستكمال مهام اليونيفيل قبل نهاية 2026

النائب فيصل الصايغ لـ #وهلق_شو: لقاء نتنياهو وترامب لا يوحي إلا بالتصعيد على لبنان وسنبدأ بسماع حديث عن تهديدات بضربة قوية فيما يتمحور المطلوب ضمن المهلة الزمنية حول وضع جدول زمني للمرحلة الثانية