أميركا تُبلِغ لبنان… هذا ما تريده إسرائيل!

تقول مصادر موثوقة لـ “أساس ميديا” إنّ الجانب الأميركيّ نَقَل للبنان تأكيدات أنّ ما يهمّ الجانب الإسرائيليّ، والأميركيّ ضمناً، بعد أشهر من عمل “الميكانيزم” بموازاة قيام بـ”عملها الخاصّ” للقضاء على سلاح “الحزب”، هو تأكّد إسرائيل من على كلّ البالستيّة العائدة لـ”الحزب”، إن عبر تعاون “الحزب” في كشف خرائط هذه الصواريخ، أو من خلال إجهاز عليها من خلال عملها الاستخباريّ، إضافة إلى سحب آخر مسيّرة يملكها “الحزب”، والتأكّد من عدم قدرته على بناء منظومة مسيّرات من الآن وصاعداً.الباقي تفاصيل بالميزان الإسرائيليّ، إذ إنّ العدوّ يتكفّل راهناً باصطياد مقاتلي “الحزب” وعناصره حتّى الذين يعملون في الشأن الاجتماعيّ أو الإسعافيّ أو التنمويّ.تجزم مصادر موثوقة أنّ “إسرائيل خلال الحرب، وبعد أكثر من 13 شهراً على توقيع اتّفاق وقف إطلاق النار، تمكّنت من القضاء على جزء كبير من القدرات الصاروخيّة لـ”الحزب.