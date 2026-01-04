الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

محليات

أميركا تُبلِغ لبنان… هذا ما تريده إسرائيل!

2026-01-04 | 03:32
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
أميركا تُبلِغ لبنان… هذا ما تريده إسرائيل!
أميركا تُبلِغ لبنان… هذا ما تريده إسرائيل!

تقول مصادر موثوقة لـ “أساس ميديا” إنّ الجانب الأميركيّ نَقَل للبنان تأكيدات أنّ ما يهمّ الجانب الإسرائيليّ، والأميركيّ ضمناً، بعد أشهر من عمل “الميكانيزم” بموازاة قيام إسرائيل بـ”عملها الخاصّ” للقضاء على سلاح “الحزب”، هو تأكّد إسرائيل من القضاء على كلّ  الصواريخ البالستيّة العائدة لـ”الحزب”، إن عبر تعاون “الحزب” في كشف خرائط هذه الصواريخ، أو من خلال إجهاز تل أبيب عليها من خلال عملها الاستخباريّ، إضافة إلى سحب آخر مسيّرة يملكها “الحزب”، والتأكّد من عدم قدرته على بناء منظومة مسيّرات من الآن وصاعداً.الباقي تفاصيل بالميزان الإسرائيليّ، إذ إنّ العدوّ يتكفّل راهناً باصطياد مقاتلي “الحزب” وعناصره حتّى الذين يعملون في الشأن الاجتماعيّ أو الإسعافيّ أو التنمويّ.

تجزم مصادر موثوقة أنّ “إسرائيل خلال الحرب، وبعد أكثر من 13 شهراً على توقيع اتّفاق وقف إطلاق النار، تمكّنت من القضاء على جزء كبير من القدرات الصاروخيّة لـ”الحزب.
 
مقالات ذات صلة
أميركا تُبلِغ لبنان… هذا ما تريده إسرائيل!

محليات

سلاح

الحزب

أميركا

لبنان

شمال الليطاني

العودة الى الأعلى
Aljadeed
يروج المخدرات في نهر الموت.. فأسقطه الكمين
لبنان لدمشق: أراضينا لن تُستخدم ضد أمن سوريا (الشرق الأوسط)

اقرأ ايضا في محليات

استعدوا… إليكم طقس الأيام المقبلة
04:42

استعدوا… إليكم طقس الأيام المقبلة

اشارت ​دائرة التقديرات​ في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة الطيران المدني الى ان "الضغط الجوي المرتفع يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط يؤدي الى طقس مستقر مع ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة وبقاء الأجواء الباردة خلال الليل خاصة في المناطق الجبلية والداخلية ، يتوقع عودة الأجواء المتقلبة و الماطرة إعتباراً من يوم الجمعة المقبل.

04:42

استعدوا… إليكم طقس الأيام المقبلة

اشارت ​دائرة التقديرات​ في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة الطيران المدني الى ان "الضغط الجوي المرتفع يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط يؤدي الى طقس مستقر مع ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة وبقاء الأجواء الباردة خلال الليل خاصة في المناطق الجبلية والداخلية ، يتوقع عودة الأجواء المتقلبة و الماطرة إعتباراً من يوم الجمعة المقبل.

يحدث الآن

اخترنا لك
صاروخ باليستي فوق الغازية! - شاهد الفيديو
05:17
صاروخ باليستي فوق الغازية.. ما القصة!
04:50
استعدوا… إليكم طقس الأيام المقبلة
04:42
يروج المخدرات في نهر الموت.. فأسقطه الكمين
04:33
لبنان لدمشق: أراضينا لن تُستخدم ضد أمن سوريا (الشرق الأوسط)
00:52
حراك عربي–دولي مكثف.. ولبنان مطالب بمزيد من الخطوات (الأنباء الكويتية)
00:28
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
رادار الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026