لبنان لدمشق: أراضينا لن تُستخدم ضد أمن سوريا (الشرق الأوسط)

كتبت صحيفة الشرق الاوسط:

باشرت السلطات الأمنية حملة ، للتحقق من وجود قيادات من النظام السوري السابق لم تخلص إلى توقيفات، كما أفادت مصادر لبنانية «الشرق الأوسط»، مؤكدة أن الملف تتم معالجته بمواكبة مباشرة من طارق متري، المولج بملف العلاقات اللبنانية- ، و«اتخاذ الإجراءات اللازمة لطمأنة بأن لن يُستخدم منصةً لاستهداف أمن واستقرار ، وهو على استعداد للتعاون مع السلطات فيها على أساس الثقة والاحترام المتبادل لسيادة البلدين والمصلحة المشتركة».



ولفت مرجع أمني لـ«الشرق الأوسط» إلى أن قضية الضباط التابعين للنظام السابق كانت قد أثيرت مراراً وتكراراً في أكثر من لقاء لبناني- سوري، وبقي البحث فيها بالعموميات؛ لأن من يتولى التنسيق الأمني عن الجانب السوري مع لبنان لم يسلِّم لائحة بأسماء الضباط المطلوبين لتسليمهم ومحاكمتهم في دمشق، وأكد أن قلة منهم هم الآن موضع ملاحقة بموجب مذكرات توقيف صادرة عن الفرنسي، والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول).