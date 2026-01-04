الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات

لبنان لدمشق: أراضينا لن تُستخدم ضد أمن سوريا (الشرق الأوسط)

2026-01-04 | 00:52
لبنان لدمشق: أراضينا لن تُستخدم ضد أمن سوريا (الشرق الأوسط)
لبنان لدمشق: أراضينا لن تُستخدم ضد أمن سوريا (الشرق الأوسط)

كتبت صحيفة الشرق الاوسط:

باشرت السلطات الأمنية اللبنانية حملة واسعة، للتحقق من وجود قيادات من النظام السوري السابق لم تخلص إلى توقيفات، كما أفادت مصادر أمنية لبنانية «الشرق الأوسط»، مؤكدة أن الملف تتم معالجته بمواكبة مباشرة من نائب رئيس الحكومة طارق متري، المولج بملف العلاقات اللبنانية- السورية، و«اتخاذ الإجراءات اللازمة لطمأنة دمشق بأن لبنان لن يُستخدم منصةً لاستهداف أمن واستقرار سوريا، وهو على استعداد للتعاون مع السلطات فيها على أساس الثقة والاحترام المتبادل لسيادة البلدين والمصلحة المشتركة».

ولفت مرجع أمني لـ«الشرق الأوسط» إلى أن قضية الضباط التابعين للنظام السابق كانت قد أثيرت مراراً وتكراراً في أكثر من لقاء لبناني- سوري، وبقي البحث فيها بالعموميات؛ لأن من يتولى التنسيق الأمني عن الجانب السوري مع لبنان لم يسلِّم لائحة بأسماء الضباط المطلوبين لتسليمهم ومحاكمتهم في دمشق، وأكد أن قلة منهم هم الآن موضع ملاحقة بموجب مذكرات توقيف صادرة عن القضاء الفرنسي، والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول).
لبنان لدمشق: أراضينا لن تُستخدم ضد أمن سوريا (الشرق الأوسط)

محليات

لبنان

سوريا

استعدوا… إليكم طقس الأيام المقبلة
04:42

استعدوا… إليكم طقس الأيام المقبلة

اشارت ​دائرة التقديرات​ في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة الطيران المدني الى ان "الضغط الجوي المرتفع يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط يؤدي الى طقس مستقر مع ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة وبقاء الأجواء الباردة خلال الليل خاصة في المناطق الجبلية والداخلية ، يتوقع عودة الأجواء المتقلبة و الماطرة إعتباراً من يوم الجمعة المقبل.

04:42

استعدوا… إليكم طقس الأيام المقبلة

اشارت ​دائرة التقديرات​ في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة الطيران المدني الى ان "الضغط الجوي المرتفع يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط يؤدي الى طقس مستقر مع ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة وبقاء الأجواء الباردة خلال الليل خاصة في المناطق الجبلية والداخلية ، يتوقع عودة الأجواء المتقلبة و الماطرة إعتباراً من يوم الجمعة المقبل.

