الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

محليات

المرحلة الراهنة: العين على دور "الميكانيزم"! (الجمهورية)

2026-01-06 | 00:37
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
المرحلة الراهنة: العين على دور &quot;الميكانيزم&quot;! (الجمهورية)
المرحلة الراهنة: العين على دور "الميكانيزم"! (الجمهورية)

أكّدت مصادر رفيعة للجمهورية، أنّه "كان محور اتصالات على أكثر من خط دولي، خصوصاً مع دول «الميكانيزم»، لمنع انزلاق الأمور إلى تصعيد، والضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها في لبنان والإلتزام باتفاق وقف العمليات العدائية".

ووفق المصادر عينها، فإنّ "أجواء تلك الإتصالات مغايرة تماماً لتلك التهويلات المتعدِّدة المصادر، عن تصعيد واسع وحرب، إذ إنّ التركيز في المرحلة الراهنة هو على الدور المناط بلجنة «الميكانيزم»، إذ يعوّل على إنجازات أمنية منتظرة منها في المرحلة المقبلة، تؤسّس بالتأكيد لوقف العمليات العسكرية وبلوغ تفاهمات. وكل هذه الأمور ستُبحَث في الإجتماع المقبل للجنة".

واستغربت المصادر ما أُشيع عن أنّ بعض الموفدين ألغوا زياراتهم إلى لبنان كإشارة لتصعيد محتمل، وأوضحت: «هذه الأخبار غير صحيحة على الإطلاق، ومصدرها جهات داخلية مع الأسف غايتها فقط التوتير والتهويل"، وما يُكذِّب تلك الترويجات، هو أنّ زيارة الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان إلى لبنان التي كانت مقرَّرة هذا الأسبوع، لم تُلغَ، بل أُرجئت لأسباب خاصة بلودريان، وبالتالي ما زالت قائمة، فضلاً عن أنّ الأيام المقبلة ستشهد زيارات مقرَّرة لموفدين آخرين غير لودريان. 

وتجدر الإشارة هنا إلى أنّ برنامج الزيارات يلحظ زيارة لوفد أوروبي خلال هذا الشهر، ومن ضمنها زيارة هذا الأسبوع للمتحدّثة باسم المفوّضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، بحسب الصحيفة.
 
 
 
مقالات ذات صلة
المرحلة الراهنة: العين على دور "الميكانيزم"! (الجمهورية)

محليات

الميكانيزم

اجتماع الناقورة

العودة الى الأعلى
Aljadeed
المرحلة الثانية من حصر السلاح: لا إجابة واضحة .. والجيش: التفاهم أولاً! (الأخبار)
في لبنان.. هل أطلق ترامب يد نتنياهو؟ (أسرار النهار)

اقرأ ايضا في محليات

عن الاستشارات النيابية وتدخل "أبو عمر".. بيان لـ ميقاتي!
02:57

عن الاستشارات النيابية وتدخل "أبو عمر".. بيان لـ ميقاتي!

صدر عن الرئيس نجيب ميقاتي البيان الاتي:

02:57

عن الاستشارات النيابية وتدخل "أبو عمر".. بيان لـ ميقاتي!

صدر عن الرئيس نجيب ميقاتي البيان الاتي:

"موظف جمع اشتراكات دون إيصالات".. بقبضة أمن الدولة!
02:29

"موظف جمع اشتراكات دون إيصالات".. بقبضة أمن الدولة!

صدر عن المديرية العامة لأمن الدولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة، البيان الآتي:

02:29

"موظف جمع اشتراكات دون إيصالات".. بقبضة أمن الدولة!

صدر عن المديرية العامة لأمن الدولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة، البيان الآتي:

يحدث الآن

اخترنا لك
عن الاستشارات النيابية وتدخل "أبو عمر".. بيان لـ ميقاتي!
02:57
الوكالة الوطنية: يحلق في هذه الاثناء الطيران المسير فوق الجنوب
02:39
"موظف جمع اشتراكات دون إيصالات".. بقبضة أمن الدولة!
02:29
دون إنذار.. غارة اسرائيلية ليلاً ودمار هائل! (فيديو)
01:41
بعد الغارات الاسرائيلية الأخيرة.. بيان جديد للرئيس عون!
01:27
الرئيس عون: لبنان متجاوب مع المساعي الدولية والجيش اللبناني ينفذ اجراءات الحكومة جنوب الليطاني بحرفية والتزام ودقة
01:26
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
رادار الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026