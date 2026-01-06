الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات

عن "الفجوة المالية".. اجتماع مُطوّل لـ "القوات"!

2026-01-06 | 03:27
عن &quot;الفجوة المالية&quot;.. اجتماع مُطوّل لـ &quot;القوات&quot;!
عن "الفجوة المالية".. اجتماع مُطوّل لـ "القوات"!

اجتمع تكتّل "الجمهورية القوية"، مساء أمس، برئاسة رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، عبر تطبيق "زوم"، حيث تم التداول مطوّلًا في مشروع الفجوة المالية المُحال على مجلس النواب. وقد فنّد جعجع بالتفصيل أسباب معارضة التكتّل لهذا المشروع، انطلاقًا من السعي إلى الوصول إلى انتظام مالي حقيقي للبلد، من شأنه إعادة إنعاش الدورة الاقتصادية وإعادة أموال المودعين.

وأكد التكتّل على ضرورة وأهمية إنجاز قانون استرداد الودائع في أسرع وقت ممكن، صونًا لحقوق جميع المودعين من دون استثناء، وضمن مهلة مقبولة، بهدف إطلاق العجلة الاقتصادية وإرساء نظام مصرفي سليم.

واعتبر التكتّل أنّ المنطلق السليم الوحيد لإنجاز هذا القانون هو تحديد مسؤولية كل طرف بوضوح  ليتحمل الجميع مسؤولياتهم في سد الفجوة، سواء بالنسبة إلى الدولة اللبنانية أو مصرف لبنان أو قطاع المصارف، إضافة إلى تحديد الأرقام والالتزامات، وآليات تسديدها، والمدة الزمنية المطلوبة لذلك، والضمانات الكفيلة بتأمين هذا التسديد.

ومن أجل تحقيق ذلك، كلّف التكتّل رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان التقدّم بطلبات قانونية إلى المراجع المعنية، ولا سيما مصرف لبنان ووزارة المالية، للحصول على هذه المعطيات، كي يُبنى القانون على أسس واضحة ووفق مقتضاها الصحيح.
 
 
 
النائب أسامة سعد للجديد: اسرائيل استهدفت في الغازية مراكز عمل لمدنيين لبنانيين ولا بُعُد عسكري وعلى الحكومة اللبنانية تأمين مقومات الصمود لشعبها
مراسل الجديد: الجيش اللبناني ينفذ مداهمات في مخيم الإمام علي في الهرمل الذي يؤوي لاجئين سوريين

الجيش الإسرائيلي إستهدف بلدة انان قضاء جزين.. مراسل الجديد ينقل الصورة
07:34
الجيش يداهم مخيم للاجئين سوريين في الهرمل.. التفاصيل مع مراسل الجديد
07:27
الحجار اختتم التحقيق في ملف "أبو عمر"
07:02
مراسل الجديد : تحليق للطيران المسير الإسرائيلي فوق بعلبك الهرمل على علو منخفض
06:18
في مناطق مختلفة.. الجيش يضبط كميات كبيرة من المخدرات والأسلحة (صور)
05:45
مراسل الجديد: تحيلق مكثف للمسيرات الاسرائيلية فوق منطقة صور
05:22
