عقب الغارة على "أنان- جزين".. القوات تُحمّل المسؤولية لـ "الممانعة"!

صدر عن منطقة جزّين في القوّات اللبنانيّة البيان الآتي:



تُحذّر منطقة جزّين في القوّات اللبنانيّة من المخاطر الجسيمة التي يفرضها السلاح غير الشرعي في القرى الآهلة بالسكان، لا سيّما في ضوء تعريض المدنيّين في بلدة أنان وسواها للخطر، عبر استجرار الإستهدافات، وبالتالي تهديد حياتهم وأرزاقهم وأمنهم اليومي.