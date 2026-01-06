الحجار اختتم التحقيق في ملف "أبو عمر"

اختتم النائب العام التمييزي القاضي الحجار، التحقيق الأولي في ملف الامير الوهمي"ابو عمر"، وسيحيل الملف غدًا الى النائب العام الاستئنافي في القاضي رجا جاموش للادعاء على المتورطين بهذا الملف.

وعقد القاضي الحجار اليوم الجلسة من التحقيق الأولي في هذا الملف، إذ استمع فيها إلى افادة رجل الأعمال سرحان بركات بصفة شاهد بحضور وكيله المحامي تمام ، ولا سيما ان بركات كان اول من كشف خديعة الأمير المزعوم "ابو عمر". ثم استمع إلى افادة الوزير السابق يوسف فنيانوس كشاهد ايضا، باعتبار ان "ابو عمر" اتصل بالأخير قبل اشهر من الانتخابات الرئاسية، زاعما ان تؤيد انتخاب الوزير الاسبق سليمان فرنجية، وخلال اتصال آخر أجراه الحسيان بفنيانوس طلب منه الاخير ترتيب زيارة لفرنجية إلى ، وحينها قطع "ابو عمر" الاتصال بفنيانوس.



ورست التوقيفات حتى الان على الشيخ خلدون عريمط ومصطفى الحسيان الذي كان ينتحل أسم "ابو عمر"، على ان يشملهما الادعاء مع ظل من يظهر التحقيق اي دور له في هذه القضية.