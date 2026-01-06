"مواد سامة" .. نستله تسحب كميات من حليب الأطفال

ونشرت بالتعاون مع وكالة المعايير الغذائية قائمة بالدفعات المتأثرة، محذرة من احتمال وجود مادة «السيريوليد» السامة. وأكدت الوكالة أن المادة مستقرة حرارياً بشكل كبير، مما يعني أنه من غير المرجح أن تفقد سمّيتها عند الطهي أو غلي الحليب أو تحضيره بطريقة طبيعية. وأضافت أن تناول المنتج الملوث قد يؤدي إلى ظهور الأعراض بسرعة.