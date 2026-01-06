"مواد سامة" .. نستله تسحب كميات من حليب الأطفال

ونشرت نستله بالتعاون مع وكالة المعايير الغذائية البريطانية قائمة بالدفعات المتأثرة، محذرة من احتمال وجود مادة «السيريوليد» السامة. وأكدت الوكالة أن المادة مستقرة حرارياً بشكل كبير، مما يعني أنه من غير المرجح أن تفقد سمّيتها عند الطهي أو غلي الحليب أو تحضيره بطريقة طبيعية. وأضافت أن تناول المنتج الملوث قد يؤدي إلى ظهور الأعراض بسرعة.
عممت وزارة الداخلية والبلديات على حسابها على منصة "إكس"، القرار رقم 1 تاريخ 2026/1/5 حول تنظيم إجراءات وتوقيت سير الشاحنات على الأراضي كافة.
عقد مجلس العلاقات العربية والدولية اجتماعاً استثنائيًّا في دارة الرئيس السابق أمين الجميّل، لمناقشة التطورات على الساحتين العربية والدولية بمشاركة رئيس المجلس محمد جاسم الصقر، ورئيس الوزراء السابق فؤاد السنيورة، ونائب رئيس الحومة طارق متري، ووزير الخارجي المصري السابق عمرو موسى، ووزير الثقافةغسان سلامة، ومدير عام المجلس السفير محمد الصلال.