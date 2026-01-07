الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات

حزب الله يقلص "صلاحيات" وفيق صفا (المدن)

2026-01-07 | 00:15
حزب الله يقلص &quot;صلاحيات&quot; وفيق صفا (المدن)
حزب الله يقلص "صلاحيات" وفيق صفا (المدن)

أفادت صحيفة "المدن" بأن حزب الله بدأ مرحلة من التغيير على المستويين الجهادي والتنظيمي، انسجامًا مع متطلبات المرحلة الراهنة.

وتشير معلومات "المدن" إلى أن أبرز هذه المتغيرات ظهرت في الشق التنظيمي الداخلي، حيث جرى إلغاء أقسام في بعض الوحدات وإضافة أخرى، من دون إعلان رسمي، وطال ذلك وحدة الارتباط والتنسيق التابعة للحزب. وتُعنى هذه الوحدة بالتنسيق الداخلي، والارتباط بالقوى السياسية والحزبية، والتواصل مع الجهات الرسمية وغير الرسمية، فضلًا عن متابعة الشؤون الميدانية غير العسكرية والتنسيق مع الأجهزة الأمنية.

قررت قيادة الحزب إعادة الهيكلة وتعديل المهام الوظيفية للوحدة وعدم حصرها بشخص مسؤولها، وفيق صفا، بحيث لم تعد الصلاحيات التي كانت مجتمعة لديه سابقًا كذلك، وذلك في سياق تعديلات تنظيمية وإعادة هيكلة داخلية أُقرت بقرار من مجلس الشورى.

لم تتجه قيادة الحزب إلى إقالة وفيق صفا من مهامه، لكنها عمدت إلى تقليص صلاحياته. هذا التغيير لم يلقَ قبولًا لديه، ما أدى إلى توقفه عن ممارسة المهام المنوطة به. في المقابل، تولّى متابعة هذه الملفات الدكتور حسين بردى، إحدى الشخصيات البارزة في الحزب، والمعروف سابقًا باسم "الحاج ساجد".

ورغم عدم إقالة صفا، لما له من مكانة تنظيمية وتاريخ طويل داخل حزب الله، فإن تقليص صلاحياته يعكس بوضوح تبدل طريقة تعاطي الحزب مع ملفاته التنظيمية المرتبطة بالإدارة السياسية والعمليات الداخلية. ويُعرف أن شخصية صفا كانت مثار استفزاز لعدد من الأطراف والأحزاب اللبنانية، إضافة إلى قيادات أمنية وقضائية، ما جعل هذا التعديل يحمل أبعادًا سياسية وتنظيمية في آن واحد.

لم تقتصر التغييرات على وحدة الارتباط والتنسيق فحسب، بل شملت أيضًا وحدة الحماية المعنية بالإجراءات الوقائية والأمنية. إذ جرى تعيين "الحاج طه" مسؤولًا عنها خلفاً للحاج حيدر، من دون أن يُصار إلى إقالة الأخير، بل أعيد تموضعه ضمن الهيكلية التنظيمية للحزب. 
حزب الله يقلص "صلاحيات" وفيق صفا (المدن)

محليات

حزب الله

وفبق صفا

اعادة تنظيم

بالنار والضغط السياسي.. أجندة إسرائيلية تربط لبنان بسوريا (الأنباء الإلكترونية)
"مواد سامة" .. نستله تسحب كميات من حليب الأطفال

بشأن تنظيم سير الشاحنات.. قرار الداخلية (صور)
03:13

بشأن تنظيم سير الشاحنات.. قرار الداخلية (صور)

عممت وزارة الداخلية والبلديات على حسابها على منصة "إكس"، القرار رقم 1 تاريخ 2026/1/5 حول تنظيم إجراءات وتوقيت سير الشاحنات على الأراضي كافة.

03:13

بشأن تنظيم سير الشاحنات.. قرار الداخلية (صور)

عممت وزارة الداخلية والبلديات على حسابها على منصة "إكس"، القرار رقم 1 تاريخ 2026/1/5 حول تنظيم إجراءات وتوقيت سير الشاحنات على الأراضي كافة.

التطورات في الشرق الأوسط وفنزويلا محور اجتماع مجلس العلاقات العربية والدولية
02:59

التطورات في الشرق الأوسط وفنزويلا محور اجتماع مجلس العلاقات العربية والدولية

عقد مجلس العلاقات العربية والدولية اجتماعاً استثنائيًّا في دارة الرئيس السابق أمين الجميّل، لمناقشة التطورات على الساحتين العربية والدولية بمشاركة رئيس المجلس محمد جاسم الصقر، ورئيس الوزراء السابق فؤاد السنيورة، ونائب رئيس الحومة طارق متري، ووزير الخارجي المصري السابق عمرو موسى، ووزير الثقافةغسان سلامة، ومدير عام المجلس السفير محمد الصلال.


02:59

التطورات في الشرق الأوسط وفنزويلا محور اجتماع مجلس العلاقات العربية والدولية

عقد مجلس العلاقات العربية والدولية اجتماعاً استثنائيًّا في دارة الرئيس السابق أمين الجميّل، لمناقشة التطورات على الساحتين العربية والدولية بمشاركة رئيس المجلس محمد جاسم الصقر، ورئيس الوزراء السابق فؤاد السنيورة، ونائب رئيس الحومة طارق متري، ووزير الخارجي المصري السابق عمرو موسى، ووزير الثقافةغسان سلامة، ومدير عام المجلس السفير محمد الصلال.


الرئيس جوزاف عون: نرحب بأي دولة ترغب في الإبقاء على قوّتها في الجنوب بعد انسحاب اليونيفيل مع نهاية عام 2027
04:20
بشأن تنظيم سير الشاحنات.. قرار الداخلية (صور)
03:13
التطورات في الشرق الأوسط وفنزويلا محور اجتماع مجلس العلاقات العربية والدولية
02:59
قطعوا الطريق ورفعوا صوتهم.. مزارعو عكار غاضبون - شاهد الفيديو
02:45
بعد قرار ترامب.. كيف تأثرت أسعار النفط؟
02:37
وزير الإعلام يكرم الإعلاميين بحديقة في بيروت
02:28
