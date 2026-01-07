بالنار والضغط السياسي.. أجندة إسرائيلية تربط لبنان بسوريا (الأنباء الإلكترونية)

كتبت صحيفة "الأنباء الإلكترونية":

أشار مصدر مراقب لـلصحيفة الى أن " حاولت ربط قرية المنارة الواقعة على بعد خمسة كيلومترات من الحدود لتدخل في إستراتيجية تهدف إلى إدخال منطقة البقاع الغربي في قلب المرحلة الثانية، ورأى أن هذا التوجه بنزع السلاح من منطقة البقاع الغربي والأوسط وصولاً الى الحدود السورية، يرتبط بالترتيبات الأمنية التي تجريها إسرائيل مع الجانب السوري في مسعى لربط المسارين اللبناني والسوري.





وفي هذا السياق، وصف المصدر اجتماع لجنة "الميكانيزم" بغياب شخصية سياسية، بأنه عملية إدارية عسكرية بحتة. وأوضح أن ما تريده إسرائيل من الجانب السياسي يتجاوز حدود ما يمكن الوقوف أمامه، وذلك يشمل وقف الإستهدافات، وتسليم الأسرى، والانسحاب من النقاط التي تحتلها والبدء بترسيم الحدود. ولفت الى أن إسرائيل تحاول البحث في المنطقة الأمنية والمنطقة الاقتصادية وكأنها تستعجل الأمور وتحاول أن تفرض شروطها بواسطة الحديد والنار.





وتوقع المصدر أن تعمد إسرائيل إلى التصعيد وتوسيع البقع النارية تحت شعار ضرب مواقع وبنى تحتية لـ " "، معيداً ذلك الى التفاعل الحاصل بين التوجه الأميركي الضاغط على الدولة الذي يريدها أن تستعيد سيطرتها على الحدود وأن تتفاعل مع خطة سريعة للكشف عن سلاح "حزب "، فيما يعطل الإسرائيلي ذلك بكل الطرق من أجل جر البلاد الى مواجهة وتحميل الدولة المسؤولية.





وحذر المصدر من أن الحروب التي خاضها رئيس وزراء بنيامين نتنياهو ومكنته من تدمير كل الأذرع والتمهيد لضرب ، لم يستطع توظيفها في انتصار سياسي فعلي له في المنطقة، وهو ما يبحث عنه في .