"غض طرف" دولي وتصعيد متسارع.. لبنان أمام ساعات حاسمة (الأنباء الكويتية)

كتبت صحيفة الانباء الكويتية:

عبَر مصدر سياسي رفيع لـ«الأنباء» عن خشيته «من ان تكون قد بدأت تنفيذ أجندتها، من دون الأخذ في الاعتبار الضمانات الدولية التي أعطيت للبنان، إلى ضرب المساعي التي تبذل عبر لجنه الإشراف على وقف إطلاق النار، وكذلك إجراءات الحكومة بالسير بالخطوة الثانية لحصرية السلاح شمال الليطاني، والمتوقع ان تكون محور اجتماع الحكومة الخميس برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزف عون، بعد الإطلاع على التقرير الرابع والأخير لقيادة الجيش حول انجاز المهمة جنوب الليطاني».



وأضاف المصدر: «اذا كان التصعيد الاسرائيلي متوقعا ضد «حزب الله»، وهو معلن منذ وقت غير قصير، فإن كثافة تدفع إلى الخشية بالانتقال إلى مرحلة من العدوان في ظل «غض طرف» دولي عما تقوم به بذريعة عدم تجاوب «حزب الله» مع توجهات الحكومة بشان منطقة شمال الليطاني، واستمراره في إعادة تأهيل البنى التحتية العسكرية التي دمرتها الحرب الموسعة الأخيرة».



واعتبر المصدر ان أمام ساعات حاسمة، يبنى الكثير على ما يتقرر خلالها، من الاجتماع العسكري للجنة «الميكانيزم»، وإذا ما كان سيطرأ أي تغيير على مهامها المعتادة.