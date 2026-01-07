الأخبار
محليات

التطورات في الشرق الأوسط وفنزويلا محور اجتماع مجلس العلاقات العربية والدولية

2026-01-07 | 02:59
التطورات في الشرق الأوسط وفنزويلا محور اجتماع مجلس العلاقات العربية والدولية
التطورات في الشرق الأوسط وفنزويلا محور اجتماع مجلس العلاقات العربية والدولية

عقد مجلس العلاقات العربية والدولية اجتماعاً استثنائيًّا في دارة الرئيس السابق أمين الجميّل، لمناقشة التطورات على الساحتين العربية والدولية بمشاركة رئيس المجلس محمد جاسم الصقر، ورئيس الوزراء السابق فؤاد السنيورة، ونائب رئيس الحومة طارق متري، ووزير الخارجي المصري السابق عمرو موسى، ووزير الثقافةغسان سلامة، ومدير عام المجلس السفير محمد الصلال.

استعرض المجتمعون الاحداث الدامية في جنوب لبنان وغزة والضفة الغربية والقدس والجولان واليمن والسودان والصومال، والتطورات الخاطفة في فنزويلا وتأثيرها على المجريات الدولية وعلى وجه الخصوص في المناطق الساخنة من العالم. وعوّل المجلس على أهمية التضامن العربي لقيام الدولة الفلسطينية، وانسحاب الجيش الاسرائيلي من جنوب لبنان ووقف الاعتداءات، كمدخل  لنشر السلام في الاقليم. وأبقى المجلس اتصالاته مفتوحة، مشدداً على أهمية تفعيل القنوات الدبلوماسية والحوار السياسي كسبيلٍ لمعالجة الأزمات، بعيداً من منطق القوة وفرض الأمر الواقع.
لبنان

مجلس العلاقات العربية والدولية

فلسطين

جنوب لبنان

اليمن

فنزويلا

