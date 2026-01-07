التطورات في الشرق الأوسط وفنزويلا محور اجتماع مجلس العلاقات العربية والدولية

استعرض المجتمعون الاحداث الدامية في جنوب لبنان
وغزة والضفة الغربية
والقدس والجولان واليمن والسودان والصومال، والتطورات الخاطفة في فنزويلا وتأثيرها على المجريات الدولية وعلى وجه الخصوص في المناطق الساخنة من العالم
. وعوّل المجلس على أهمية التضامن العربي
لقيام الدولة الفلسطينية
، وانسحاب الجيش الاسرائيلي من جنوب لبنان ووقف الاعتداءات، كمدخل لنشر السلام في الاقليم. وأبقى المجلس اتصالاته مفتوحة، مشدداً على أهمية تفعيل القنوات الدبلوماسية والحوار السياسي كسبيلٍ لمعالجة الأزمات، بعيداً من منطق القوة وفرض الأمر الواقع.