التطورات في الشرق الأوسط وفنزويلا محور اجتماع مجلس العلاقات العربية والدولية

عقد مجلس العلاقات والدولية اجتماعاً استثنائيًّا في دارة الرئيس السابق أمين الجميّل، لمناقشة التطورات على الساحتين العربية والدولية بمشاركة رئيس المجلس جاسم الصقر، ورئيس الوزراء السابق فؤاد السنيورة، ونائب رئيس الحومة طارق متري، ووزير الخارجي المصري السابق عمرو موسى، ووزير الثقافةغسان ، ومدير عام المجلس محمد الصلال.





