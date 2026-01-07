عاجل
ترامب: سنهبّ لمساعدة حلف شمال الأطلسي دائما حتى لو لم يقف إلى جانبنا
ترامب: أشك أن يهبّ حلف شمال الأطلسي لمساعدتنا في حال كنا نحتاجه فعلا
محليات

بشأن تنظيم سير الشاحنات.. قرار الداخلية (صور)

2026-01-07 | 03:13
عممت وزارة الداخلية والبلديات على حسابها على منصة "إكس"، القرار رقم 1 تاريخ 2026/1/5 حول تنظيم إجراءات وتوقيت سير الشاحنات على الأراضي كافة.

بشأن تنظيم سير الشاحنات.. قرار الداخلية (صور)

محليات

لبنان

وزارة الداخلية والبلديات

قرار

شاحنات

وكالة "مهر": وزير الخارجية الإيراني سيزور لبنان مع وفد اقتصادي يوم الخميس
التطورات في الشرق الأوسط وفنزويلا محور اجتماع مجلس العلاقات العربية والدولية

مراسل الجديد: قصف مدفعي اسرائيلي متقطع يستهدف أطراف العزية لجهة كفركلا
09:40
مسيرة اسرائيلية تحلق في أجواء الضاحية الجنوبية
08:59
وزارة الصحة: شهيد وجريح جراء الغارة على جويا
08:22
عن المزاعم الاسرائيلية ودور الجيش اللبناني.. الرئيس عون يُعلّق
08:15
مراسل الجديد: إطلاق نار تحذيري في منطقة ضهر المغر في محيط المبنى المنهار في طرابلس
08:08
الرئيس عون: الجيش اللبناني يقوم بدوره كاملا في منطقة جنوب الليطاني ولا صحة لما تشيعه إسرائيل وبعض الابواق المحلية عن عدم قيامه بالمهام الموكولة اليه
08:01
