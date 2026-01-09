سلام لـ عراقجي: "حزب الله" أعطى الثقة للحكومة مرتين

استقبل رئيس الحكومة نواف سلام عصر في السراي الكبير الايراني عباس عراقجي، بحضور سفير في مجتبى أماني.

وخلال اللقاء، جرى البحث في العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث أكد سلام حرص على إقامة علاقات مع ، انطلاقًا من الاحترام المتبادل لسيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.



، أشار عراقجي إلى أن زيارته إلى لبنان تندرج في إطار تعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها، ولا سيما في المجالات الاقتصادية والتجارية.



كما شدّد على المخاطر التي تواجه المنطقة، ولا سيما لبنان، نتيجة السياسات العدوانية التي تتبعها ، وعلى أهمية التفاهم بين مختلف الأطراف ، ولا سيما ، في مواجهة هذه التحديات.



وفي هذا السياق، أكد سلام أن حكومته ملتزمة بتطبيق بيانها الوزاري الذي نالت على أساسه الثقة مرتين في ، بما في ذلك ثقة نواب حزب ، والذي شدد بوضوح على أن قرار الحرب والسلم هو في يد الحكومة دون سواها، والتي عليها العمل على حصر السلاح بيدها وحدها.