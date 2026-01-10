الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات

عراقجي يقف بوجه ترامب ونتنياهو: أنا هنا! (نداء الوطن)

2026-01-10 | 00:34
عراقجي يقف بوجه ترامب ونتنياهو: أنا هنا! (نداء الوطن)
عراقجي يقف بوجه ترامب ونتنياهو: أنا هنا! (نداء الوطن)

علمت "نداء الوطن" أن"زيارة وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي ولقاء المسؤولين وعلى رأسهم رئيس الجمهورية جوزاف عون سيطر عليها الطابع الاقتصادي أكثر من السياسي، وكأن عراقجي يأتي إلى لبنان لفك عزلة بلاده الاقتصادية بعد الانهيار الحاصل".

وفي بعبدا أكد عراقجي للرئيس عون رغبة بلاده بتفعيل التعاون الاقتصادي مع لبنان وهناك قرار إيراني بهذا الشأن، وطلب من عون إعادة خط الطيران المباشر بين بيروت وطهران، وإذا لا تريد الدولة اللبنانية السماح للطيران الإيراني بالهبوط فيمكنها تكثيف رحلات طيران الشرق الأوسط، فرد عون بأن هذا الموضوع وملف التعاون الاقتصادي تحدده الوزارات المعنية، في حين أعاد التأكيد أمام الضيف الإيراني على قيام علاقات متوازنة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية واحترام البلدين لسيادة بعضهما البعض، بحسب الصحيفة.

وفي تقييم الأوساط السياسية لزيارة عراقجي لبيروت أنه "أمر مثير للسخرية أن الوزير الإيراني أتى ومعه وفد اقتصادي في وقت تشهد إيران انهيارًا اقتصاديًا بشكل غير مسبوق".

ورأت عبر "نداء الوطن" أن هذه "أول رسالة إيرانية ردًا على القمة الأميركية الإسرائيلية وللقول إن لبنان جزء من إيران وتخطئون إذا اعتقدتم غير ذلك". وأكد عراقجي "أن "حزب الله" جزء من اهتمامات إيران وسيبقى. وإذا اتفق ترامب مع نتنياهو على إخراج إيران من لبنان فأنا هنا".
 
 
 
 
 
عراقجي يقف بوجه ترامب ونتنياهو: أنا هنا! (نداء الوطن)

محليات

عباس عراقجي

بيروت

ايران

