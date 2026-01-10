اسرائيل غير معنية بمطالب لبنان.. ولا نية للإنسحاب! (الجمهورية)

ويؤكّد ذلك، وفق المصدر الأمني: "ما رُصد في الآونة الأخيرة
من أعمال تدشين وتحصين كبيرة جداً يقوم بها الجيش الإسرائيلي
في النقاط المحتلة - وقوات اليونيفيل ترى وتُسجّل بالتأكيد ما يحصل في تلك النقاط - وخصوصاً في موقع الحمامص القريب من مستعمرة المطلة والمشرف على بلدة الخيام
، بما يؤشّر بصورة واضحة إلى عدم وجود أيّ نية بالإنسحاب الإسرائيلي أقلّه في المدى المنظور، الأمر الذي من شأنه أن يُبقي الوضع في تلك المنطقة في دائرة الخطر وعرضة لاحتمالات التصعيد والتوتير في الوقت الراهن أو في المستقبل
، علماً أنّ تلك المنطقة قد دخلت مع بداية السنة الحالية في عدّ تنازلي لانتهاء فترة انتداب قوات اليونيفيل في الجنوب آخر السنة، والقرار 1701 الذي يرعى مهمّة هذه القوات
منذ العام 2006، قد بدأ بالإهتزاز منذ الآن".