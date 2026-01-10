اسرائيل غير معنية بمطالب لبنان.. ولا نية للإنسحاب! (الجمهورية)

أبلغ مصدر أمني إلى "الجمهورية"، إنّ "مطالبة بالإنسحاب ووقف العدوان وإطلاق الأسرى، تبدو من جانب واحد، ولا صدى لها سواء لدى أو لدى ، بل إنّ ما تقوم به إسرائيل يَشي بوضوح أنّها غير معنية بالإستجابة للطلب اللبناني".

ويؤكّد ذلك، وفق المصدر الأمني: "ما رُصد في الآونة من أعمال تدشين وتحصين كبيرة جداً يقوم بها الجيش في النقاط المحتلة - وقوات اليونيفيل ترى وتُسجّل بالتأكيد ما يحصل في تلك النقاط - وخصوصاً في موقع الحمامص القريب من مستعمرة المطلة والمشرف على بلدة ، بما يؤشّر بصورة واضحة إلى عدم وجود أيّ نية بالإنسحاب الإسرائيلي أقلّه في المدى المنظور، الأمر الذي من شأنه أن يُبقي الوضع في تلك المنطقة في دائرة الخطر وعرضة لاحتمالات التصعيد والتوتير في الوقت الراهن أو في ، علماً أنّ تلك المنطقة قد دخلت مع بداية السنة الحالية في عدّ تنازلي لانتهاء فترة انتداب قوات اليونيفيل في الجنوب آخر السنة، والقرار 1701 الذي يرعى مهمّة هذه منذ العام 2006، قد بدأ بالإهتزاز منذ الآن".