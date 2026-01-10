مستشفى هيكل تكرّم الإعلاميين بعد نيل اعتماد JCI الدولي كأول مستشفى في الشمال

وخلال اللقاء، أعلن رئيس مجلس إدارة المستشفى السيد ريتشارد هيكل عن نيل المستشفى هذا الاعتماد في الأسبوع الأخير من عام 2025، ليُصبح أول مستشفى في شمال يحصل على هذا التصنيف العالمي المرموق، مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز يُعد محطة مفصلية في مسيرته الطبية والإدارية.وأكد هيكل أن النجاح الذي تحقق جاء بفضل جهود فريق العمل الطبي والإداري، وغالبيتهم من أبناء ولا سيما طرابلس، ما يعكس قدرة الكفاءات المحلية على تطبيق أعلى المعايير العالمية، كما شدد على ضرورة كسر الصورة النمطية السلبية عن المدينة، قائلاً: "طرابلس تضم مؤسسات وكوادر قادرة على التميز، والإنجاز فخر للمنطقة بأكملها".وأشار هيكل إلى أن اللقاء هدفه مشاركة الإعلاميين في ما تحقق من تطور نوعي، ووضعهم في أجواء الخطط المستقبلية الرامية إلى تعزيز مستوى الرعاية الصحية والخدمات الطبية في الشمال.من جهتها، شدّدت مديرة مستشفى هيكل الدكتورة نسرين بازرباشي على أهمية هذا ، موضحةً أن اعتماد JCI هو تصنيف عالمي يقيّم جودة الخدمات الطبية المقدّمة، ويضع المستشفى في مصاف المؤسسات الصحية الرائدة، إلى جانب المستشفيات الأميركية، ومستشفيات دول الخليج، وعدد محدود من المستشفيات الجامعية في .وأضافت بازرباشي أن وجود مستشفى في شمال لبنان يقدّم خدمات استشفائية بمعايير عالية هو بمثابة رسالة أمل وثقة لأبناء المنطقة والمغتربين، مشيرة إلى أن هذا الإنجاز هو ثمرة عمل طويل وجهد متواصل بذلته الكوادر الطبية والتمريضية والإدارية على مدى سنوات، في ظروف بالغة الصعوبة، لضمان أفضل رعاية صحية ممكنة.وفي مداخلة الإعلاميين، توجّه الإعلامي الزميل غسان ريفي بالشكر إلى إدارة المستشفى على الدعوة والتكريم، معتبرًا أن العلاقة بين الإعلام والمؤسسات الناجحة هي علاقة شراكة وتكامل، وأكد أن مستشفى هيكل يمثّل قيمة مضافة لطرابلس والشمال، وأن نيله اعتماد JCI هو تتويج لمسار طويل من العمل الجاد والتخطيط العلمي.وأشار ريفي إلى أن الإعلام لا يقتصر دوره على تغطية الأزمات، بل عليه أيضًا إبراز الإنجازات والنجاحات التي تعبّر عن وجه المدينة الحضاري والإنساني، داعيًا إلى تعزيز التعاون بين الإعلام والمؤسسات الصحية لإيصال الصورة الإيجابية الحقيقية للمجتمع المحلي والدولي.