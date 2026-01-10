الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

محليات

مستشفى هيكل تكرّم الإعلاميين بعد نيل اعتماد JCI الدولي كأول مستشفى في الشمال

2026-01-10 | 07:11
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
مستشفى هيكل تكرّم الإعلاميين بعد نيل اعتماد JCI الدولي كأول مستشفى في الشمال
مستشفى هيكل تكرّم الإعلاميين بعد نيل اعتماد JCI الدولي كأول مستشفى في الشمال

أقامت إدارة مستشفى هيكل في طرابلس غداءً تكريميًا لعدد من الإعلاميين في الشمال، تقديرًا لدورهم في مواكبة أنشطة المستشفى وندواته الطبية، وذلك بمناسبة حصوله على اعتماد JCI الدولي (Joint Commission International)، الجهة الأميركية الرائدة في تقييم جودة الخدمات الصحية عالميًا.

وخلال اللقاء، أعلن رئيس مجلس إدارة المستشفى السيد ريتشارد هيكل عن نيل المستشفى هذا الاعتماد في الأسبوع الأخير من عام 2025، ليُصبح أول مستشفى في شمال لبنان يحصل على هذا التصنيف العالمي المرموق، مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز يُعد محطة مفصلية في مسيرته الطبية والإدارية.

وأكد هيكل أن النجاح الذي تحقق جاء بفضل جهود فريق العمل الطبي والإداري، وغالبيتهم من أبناء الشمال ولا سيما طرابلس، ما يعكس قدرة الكفاءات المحلية على تطبيق أعلى المعايير العالمية، كما شدد على ضرورة كسر الصورة النمطية السلبية عن المدينة، قائلاً: "طرابلس تضم مؤسسات وكوادر قادرة على التميز، والإنجاز اليوم فخر للمنطقة بأكملها".

وأشار هيكل إلى أن اللقاء هدفه مشاركة الإعلاميين في ما تحقق من تطور نوعي، ووضعهم في أجواء الخطط المستقبلية الرامية إلى تعزيز مستوى الرعاية الصحية والخدمات الطبية في الشمال.
من جهتها، شدّدت مديرة مستشفى هيكل الدكتورة نسرين بازرباشي على أهمية هذا الحدث، موضحةً أن اعتماد JCI هو تصنيف عالمي يقيّم جودة الخدمات الطبية المقدّمة، ويضع المستشفى في مصاف المؤسسات الصحية الرائدة، إلى جانب المستشفيات الأميركية، ومستشفيات دول الخليج، وعدد محدود من المستشفيات الجامعية في بيروت.

وأضافت بازرباشي أن وجود مستشفى في شمال لبنان يقدّم خدمات استشفائية بمعايير عالية هو بمثابة رسالة أمل وثقة لأبناء المنطقة والمغتربين، مشيرة إلى أن هذا الإنجاز هو ثمرة عمل طويل وجهد متواصل بذلته الكوادر الطبية والتمريضية والإدارية على مدى سنوات، في ظروف بالغة الصعوبة، لضمان أفضل رعاية صحية ممكنة.

وفي مداخلة باسم الإعلاميين، توجّه الإعلامي الزميل غسان ريفي بالشكر إلى إدارة المستشفى على الدعوة والتكريم، معتبرًا أن العلاقة بين الإعلام والمؤسسات الناجحة هي علاقة شراكة وتكامل، وأكد أن مستشفى هيكل يمثّل قيمة مضافة لطرابلس والشمال،  وأن نيله اعتماد JCI هو تتويج لمسار طويل من العمل الجاد والتخطيط العلمي.

وأشار ريفي إلى أن الإعلام لا يقتصر دوره على تغطية الأزمات، بل عليه أيضًا إبراز الإنجازات والنجاحات التي تعبّر عن وجه المدينة الحضاري والإنساني، داعيًا إلى تعزيز التعاون بين الإعلام والمؤسسات الصحية لإيصال الصورة الإيجابية الحقيقية للمجتمع المحلي والدولي.
 
مقالات ذات صلة
مستشفى هيكل تكرّم الإعلاميين بعد نيل اعتماد JCI الدولي كأول مستشفى في الشمال

محليات

مستشفى هيكل

تكريم إعلاميين

العودة الى الأعلى
Aljadeed
بعد تضرره في الحرب.. لحظة انهيار مبنى! (فيديو)
المجلس الشرعي يؤكد دعمه لحكومة سلام: حصر السلاح بيد الدولة ضرورة وطنية

اقرأ ايضا في محليات

يحدث الآن

اخترنا لك
عون: أنا قلت أُبعد شبح الحرب ولم ينته
14:09
وزارة الصحة: شهيد في الغارة التي استهدفت سيارة في بنت جبيل
14:06
الرئيس عون: الرئيس نواف سلام هو شريك وليس خصماً وعلاقتي به اكثر من ممتازة
14:04
الرئيس عون: علاقتي مع الرئيس بري اكثر من ممتازة هناك نقاش وتحاور للوصول الى حلول مشتركة.
14:04
عون عن وجود ضباط لنظام الأسد: نحن على اتصال وتنسيق مع الدولة السورية ولا وجود لهكذا عناصر
13:56
عون: السلاح انتفى دوره وإذا كان هذا السلاح برأي البعض قادر على ردع إسرائيل وتحقيق الانسحاب فأنا معه
13:52
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
رادار الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026