لعلّ التكرار يعلّم "الشطار".. وزارة الطاقة ترد

صدر عن لوزارة الطاقة البيان الآتي: في إستحضار للمقالات التي نشرت في تشرين الأول الماضي ضمن الحملة على في ملف التنقيب على النفظ، إستنسخت صحيفة "الاخبار" مقالاً نشرته بعددها الصادر في 10/1/2026 بعنوان: "توقيع اتفاقية التنقيب في البلوك 8: إضرارٌ بالمصالح الوطنية... لعُيون "توتال" تعليقاً على حفل التوقيع الذي شهده السراي الحكومي أمس برعاية وحضور نواف سلام بين وتحالف "توتال" و"قطر للطاقة" و"اني" الإيطالية حول اتفاق التنقيب عن الغاز في البلوك 8.

لذا نكتفي بالتذكير بالشرح المعلّل بالتواريخ والوقائع الذي كان قدمه والمياه جو الصّدي عبر إطلالة تلفزيونية في 29/10/2025 ولعلّ التكرار يعلّم "الشطار".



أكد الصّدي حينها أن تلزيم البلوك رقم 8 الواقع على الحدود البحرية الجنوبية في ظل الوضع الراهن، يؤمن إستمرار أنشطة الاستكشاف في المياه البحرية خصوصاً ان إلتزام إئتلاف شركات TotalEnergiesوEni وقطر للطاقة يمكن أن يؤدي الى حفر بئر إستكشاف في هذه الرقعة في حال دخوله مدة الاستكشاف الثانية، مذكراً أنهم حفروا في البلوك 4 سابقاً والجميع يعلم النتيجة وأيضا في البلوك 9 أيضاً وتسلمنا التقرير فلا تفاصيل مُخبأة.



كما جزم الصّدي بأنه لم يلغ ترخيص الشركة النروجية -الاميركية TGS، بل بناء على توصية من هيئة إدارة قطاع النفط طلب من الشركة تأجيل أنشطة الاستطلاع الى تاريخ يحدد لاحقاً. كما لفت الى انها تجري مسحاً فقط وتحاول بيع المعلومات لكننا بحاجة لشركة تمسح وتتابع العمل في البلوك. أما "الكونسورسيوم" فهو ملزم بإجراء المسح الزلزالي ثلاثي الابعاد ودراسة المعلومات واتخاذ القرار بالحفر او عدمه.



كذلك لفت الى أن:

- بتاريخ 4 الأول 2024، تمّ منح شركة TGS ترخيص استطلاع وهو حق بترولي غير حصري.

- بتاريخ 28 نيسان 2025، قدّمت شركة "توتال" كتاب الدخول في الرقعة رقم 8 .

- بتاريخ 4 أيلول 2025، قدّمت الشركة مكونات التقني النهائي للبلوك رقم 8 نتيجة المفاوضات بين الفريقين.

- بتاريخ 12 أيلول 2025، أي بعد ثمانية أيام من استكمال مكونات عرض "توتال"، وجّهت شركة TGS كتاباً عبّرت فيه عن نيتها المباشرة بتنفيذ المسح الزلزالي في أقرب وقت ممكن أي بعد مرور نحو تسعة أشهر من تاريخ الترخيص.



في الختام، مهما كثر التضليل والتحريف والاجتزاء لا بدّ للحقيقة ان تنتصر.