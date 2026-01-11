الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات

رياح عاتية وعواصف رعدية وثلوج على المرتفعات.. استعدوا!

2026-01-11 | 06:32
رياح عاتية وعواصف رعدية وثلوج على المرتفعات.. استعدوا!
رياح عاتية وعواصف رعدية وثلوج على المرتفعات.. استعدوا!

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة الطيران المدني أن يكون الطقس غدا، غائما مع انخفاض بدرجات الحرارة، وتتساقط أمطار متفرقة تشتد غزارتها أحيانا اعتبارا من الظهر، حيث تتشكل السيول عل الطرقات مع حدوث عواصف رعدية ورياح ناشطة والتي تشتد أحيانا لحدود ال 90 كم/س.

ومن المتوقع أن تصل إلى ما يقارب 110 كلم/س في المناطق الشمالية، فيرتفع معها موج البحر لحدود ال 4 أمتار مع احتمال تساقط حبات البرد ونحذر من تطاير اللوحات الإعلانية على الطرقات، وتكون السيول. كما تتساقط الثلوج اعتبارا من ارتفاع 1600. ويتدنى مستوى تساقطها مع تدني درجات الحرارة فتلامس ارتفاع 1200 متر فجر الثلاثاء وما دون في المناطق الشمالية، ويتكون الضباب الكثيف على المرتفعات مما يؤدي إلى انعدام الرؤية بشكل كلي.

وجاء في النشرة الآتي:

الحال العامة: طقس متقلب يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط حتى صباح يوم الإثنين حيث يتأثر الحوض  بمنخفض جوي عالي الفعالية مصدره شرق أوروبا ويكون مصحوب بكتل هوائية شديدة البرودة تؤدي إلى إنخفاض ملحوظ وحاد بدرجات الحرارة، أمطار غزيرة، عواصف رعدية، رياح شديدة، وثلوج تلامس ال 1200 م ويستمر حتى الأربعاء المقبل حيث ينحسر تدريجا مخلفا موجة من الجليد على الطرقات الداخلية والجبلية.
تحذير: من سلوك الطرقات الجبلية بسبب تراكم الثلوج ومن تشكل السيول يومي الاثنين والثلاثاء.
ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر كانون الثاني في بيروت بين 12 و19، في طرابلس بين 9 و17 درجة وفي زحلة بين 3 و13درجة.

الطقس المتوقع في لبنان:

الأحد: غائم جزئيا إلى غائم أحيانًا مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تتكاثف الغيوم أحيانا وتكون الأجواء مهيأة لتساقط أمطار متفرقة خاصة شمال البلاد مع رياح ناشطة تلامس سرعتها ال 55 كم/س.

الإثنين: غائم مع انخفاض بدرجات الحرارة، وتتساقط أمطار متفرقة تشتد غزارتها أحيانا اعتبارا من الظهر، حيث تتشكل السيول عل الطرقات مع حدوث عواصف رعدية ورياح ناشطة والتي تشتد أحيانا لحدود ال 90 كم/س. ومن المتوقع أن تصل إلى ما يقارب 110 كلم/س في المناطق الشمالية، فيرتفع معها موج البحر لحدود ال 4 أمتار مع احتمال تساقط حبات البرد ونحذر من تطاير اللوحات الإعلانية على الطرقات، وتكون السيول. كما تتساقط الثلوج اعتبارا من ارتفاع 1600. ويتدنى مستوى تساقطها مع تدني درجات الحرارة فتلامس ارتفاع 1200 متر فجر الثلاثاء وما دون في المناطق الشمالية، ويتكون الضباب الكثيف على المرتفعات مما يؤدي إلى انعدام الرؤية بشكل كلي.

الثلاثاء: غائم مع انخفاض إضافي بدرجات الحرارة، يتكون الضباب الكثيف على المرتفعات وتتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا مترافقة بعواصف رعدية ورياح ناشطة تصل سرعتها لحدود ال70 كلم/ساعة يرتفع معها موج البحر لحدود 3 أمتار، وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1200 متر وما دون في المناطق الشمالية والداخلية. تخف حدة الأمطار ليل الثلاثاء / صباح الأربعاء. يستمر تكون الضباب الكثيف على المرتفعات وانعدام الرؤية بشكل كلي و يتكون الضباب الكثيف على المرتفعات مما يؤدي إلى انعدام الرؤية بشكل كلي.

الأربعاء: غائم صباحا مع تساقط أمطار فجر الأربعاء في المناطق الشمالية وثلوج على ارتفاع 1100 متر. تنحسر الأمطار صباحا ويتحول الطقس إلى غائم جزئيا وتبقى الحرارة متدنية كما نحذر من تكون الجليد على المرتفعات.
الحرارة على الساحل من 10 إلى 16 درجة، فوق الجبال من 4 إلى 9 درجات، في الداخل من 5 إلى 7 درجات.
- الرياح السطحية: جنوبية غربية، سرعتها بين 10 و35 كم/س. تشتد أحيانا اعتبارا من بعد الظهر فتقارب ال 55 كم/س.

- الانقشاع: متوسط على الساحل يسوء أحيانا على المرتفعات.
- الرطوبة النسبية على الساحل: بين: 55 و85%.
- حال البحر: هائج إلى مائج.    حرارة سطح الماء: 20°م.
- الضغط الجوي: 1019 HPA        أي ما يعادل: 764 ملم زئبق.
- ساعة شروق الشمس: 06,43       ساعة غروب الشمس: 16,49
 
رياح عاتية وعواصف رعدية وثلوج على المرتفعات.. استعدوا!

محليات

لبنان

طقس

الأرصاد الجوية

