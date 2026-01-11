عاجل
عاجل: مدارس خاصة عدة قررت الاقفال غدا بسبب سوء الأحوال الجوية وتوقعات باشتداد العاصفة
أ ف ب: الطاقم الدبلوماسي الفرنسي غير الأساسي غادر إيران
وول ستريت جورنال عن مصادر: البيت الأبيض يبحث عرض إيران إجراء محادثات نووية وترامب يميل لتوجيه ضربات
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
البث المباشر
البحث
بيروت
12
o
البقاع
5
o
الجنوب
13
o
الشمال
12
o
جبل لبنان
9
o
كسروان
13
o
متن
13
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
14:36
روبوت السلحفاة - شاهد الفيديو
13:00
دعمًا للحكومة.. الاف المتظاهرين في طهران - شاهد الفيديو
11:32
5 رؤوس بشرية معلّقة على الشاطئ (شاهد الفيديو)
08:02
إحراق كتب الجغرافيا.. والسبب "فلسطين" (فيديو)
03:37
لجيل التسعينات.. لعبة من الذاكرة بنسخة متطورة (فيديو)
محليات
رئيس تحرير موقع "180 بوست" حسين أيوب لـ "وهلق شو": خطاب رئيس الجمهورية مطمئن للبنانيين أما الثغرة التي تواجه عهد الرئيس عون فهي ملف الإصلاح
2026-01-11 | 15:25
A-
A+
محليات
تحرير
بوست"
"وهلق
الجمهورية
مطمئن
للبنانيين
الثغرة
تواجه
الرئيس
الإصلاح
العودة الى الأعلى
مراسل الجديد: تحليق طيران إسرائيلي مسير على علو متوسط فوق السلسلتين الشرقية والغربية وفي محيط بعلبك وصولا الى البقاع الشمالي وقرى قضاء الهرمل
في حلبا.. حريق مأساوي يودي بحياة مواطن (صور)
محليات
00:15
إشكال بعد غارة كفرحتى.. ما علاقة أمل و"حزب الله"؟ (أسرار نداء الوطن)
محليات
00:15
إشكال بعد غارة كفرحتى.. ما علاقة أمل و"حزب الله"؟ (أسرار نداء الوطن)
محليات
00:58
"حزب الله" لم يعد يمانع حصر السلاح.. مقابل؟ (المدن)
محليات
00:58
"حزب الله" لم يعد يمانع حصر السلاح.. مقابل؟ (المدن)
محليات
00:30
الحرب على لبنان.. مؤجلة؟ (الأخبار)
محليات
00:30
الحرب على لبنان.. مؤجلة؟ (الأخبار)
محليات
00:46
إذا تدخّل بحرب ايران واسرائيل.. حرب تدميرية ضد "حزب الله"! (نداء الوطن)
محليات
00:46
إذا تدخّل بحرب ايران واسرائيل.. حرب تدميرية ضد "حزب الله"! (نداء الوطن)
عربي و دولي
02:33
مجدداً.. خامنئي لـ ترامب: ستسقط مثل فرعون!
عربي و دولي
02:33
مجدداً.. خامنئي لـ ترامب: ستسقط مثل فرعون!
خاص الجديد
06:25
ابتزاز وانتحال صفة وغيرها.. القضاء يدعي على "أبو عمر" وعريمط ونجله
خاص الجديد
06:25
ابتزاز وانتحال صفة وغيرها.. القضاء يدعي على "أبو عمر" وعريمط ونجله
