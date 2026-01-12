إذا تدخّل بحرب ايران واسرائيل.. حرب تدميرية ضد "حزب الله"! (نداء الوطن)

وأوضح المصدر أن " تلقى في الآونة رسائل إسرائيلية واضحة، تُنقل عبر موفدين دوليين يزورون ، وتتمحور حول تحذير مباشر من أن أعدّت خطة عسكرية تدميرية جدًا في حال أقدم " " على التدخل في أي حرب محتملة قد تندلع بين إسرائيل وإيران، وأن هذه الرسائل لا تُدرج في إطار التهويل الإعلامي، بل تُقدَّم كمعطيات جدية يُراد لها أن تصل إلى صناع القرار في لبنان".