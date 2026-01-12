الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات

إذا تدخّل بحرب ايران واسرائيل.. حرب تدميرية ضد "حزب الله"! (نداء الوطن)

2026-01-12 | 00:46
إذا تدخّل بحرب ايران واسرائيل.. حرب تدميرية ضد &quot;حزب الله&quot;! (نداء الوطن)
إذا تدخّل بحرب ايران واسرائيل.. حرب تدميرية ضد "حزب الله"! (نداء الوطن)

كشف مصدر سياسي رفيع لـ "نداء الوطن" أنه من الأرجح "تعديل موعد اجتماع لجنة "الميكانيزم" المقرر في 17 من الشهر الجاري، على أن يُنقل إلى يومي 18 أو 19، وذلك بعدما تبيّن أن الموعد المحدد يصادف يوم السبت، وهو يوم عطلة رسمية لدى الجانب الإسرائيلي، ما قد يعيق انعقاده بالصيغة المطلوبة ويؤثر على مستوى التمثيل والجاهزية".

وأوضح المصدر أن "لبنان تلقى في الآونة الأخيرة رسائل إسرائيلية واضحة، تُنقل عبر موفدين دوليين يزورون بيروت، وتتمحور حول تحذير مباشر من أن إسرائيل أعدّت خطة عسكرية تدميرية واسعة جدًا في حال أقدم "حزب الله" على التدخل في أي حرب محتملة قد تندلع بين إسرائيل وإيران، وأن هذه الرسائل لا تُدرج في إطار التهويل الإعلامي، بل تُقدَّم كمعطيات جدية يُراد لها أن تصل إلى صناع القرار في لبنان".
 
إذا تدخّل بحرب ايران واسرائيل.. حرب تدميرية ضد "حزب الله"! (نداء الوطن)

Aljadeed
