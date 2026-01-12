"مبنى محيط بحديقة أطفال".. "اليازا" تدعو للتحرّك العاجل (صور)

وحذرت الجمعية من المخاطر الجدية الناتجة عن الإهمال في تثبيت الشمسية ولوحات الإعلانات على الطرقات وعلى المباني.وتتوجّه الجمعية بشكل أساسي إلى والبلديات، مطالبةً إيّاها بالتحرّك العاجل وتعميم توجيهات واضحة على البلديات، واتحادات البلديات، والمحافظات، وكافة الجهات المعنية، للتشدّد في تطبيق معايير السلامة وإجراء الكشف الميداني الفوري.وقالت الجمعية: "إن أي تقصير في هذا المجال قد يكلّف أرواحًا ويعرّض الممتلكات والسلامة العامة والمرورية لخطر جسيم".وختمت: "الوقاية مسؤولية مشتركة".