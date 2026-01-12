بالفيديو - بحيرة أمطار تشل المرور عند مدخل مخيم البداوي #أمطار #طرابلس #فيضانات pic.twitter.com/6bDB4QgwMI
— al jadeed news (@ALJADEEDNEWS) January 12, 2026
اعتبر عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم أن كلام وزير الخارجية يوسف رجي لا يثير الريبة والخشية فحسب بل تجاوز حدود الوقاحة واكثر من ذلك ووصل لتبرير العدوان الاسرائيلي على لبنان وهذا موقف تجاوز لحدود السلطة والسيادة وطعن للكرامة الوطنية.
شدّد السفير الأميركي ميشال عيسى على التزام الولايات المتحدة بدعم جهود لبنان لتحديث قطاع الكهرباء، مشيرًا إلى أن الشركات الأميركية في موقع مؤهل لتقديم الخبرات والتكنولوجيا، وذلك خلال لقائه رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك.