بالفيديو - طفلة تتعرض للتعنيف.. ونائبة تطلق صرخة

وكتبت : "هذه الوحشيّة جريـمـة موصوفة، ولا تبرير لها… هذا اعتـداء صارخ على الطفولة".واضافت: "استخدامُ الأطفال في صراعات الأهل من أبشع أشكال العنف، إذ تتحوّل الطفولة إلى تصفية حسابات لا ذنب للطفل فيها".وختمت: "المطلوب تحرّك فوري لحماية الطفلة، وتوقيف المعتدي ومحاسبته. فالهدف الوحيد من مشاركة هذا الفيديو هو منع طمس الجريـمـ.ـة ومنع لفلفتها، كي لا تمرّ كأنّ شيئًا لم يكن".