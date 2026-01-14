الرئيس عون: نرى لبنان الجديد يولد أمام أعيننا

اكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في حفل اطلاق ترشيح أرشيف "تلفزيون لبنان" ل"سجل ذاكرة العالم" في اليونيسكو، قبل ظهر من مبنى التلفزيون في الحازمية، "ان تلفزيون هو جزء لا يتجزأ من هويتنا الوطنية، وعودته قويا اليوم هي رسالة أمل لكل اللبنانيين بأننا قادرون على النهوض"، معتبرا "ان هذا الترشيح يعيد لبنان إلى مكانه الطبيعي على الساحة العالمية في المجال الإعلامي والتوثيقي، ويؤكد أن إرثنا الثقافي والإعلامي يستحق التقدير والحفظ على المستوى الدولي."