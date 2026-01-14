الرئيس عون: نرى لبنان الجديد يولد أمام أعيننا

وشدد على اننا "في بداية مرحلة جديدة
من تاريخ لبنان
، مرحلة نستعيد فيها ثقتنا بمؤسساتنا الوطنية، ونعيد بناء الدولة على
أسس متينة من الشفافية والكفاءة". وقال: "نرى لبنان الجديد يولد أمام أعيننا، في نهوض مؤسساته واستعادة دورها الريادي."
وحضر الحفل وزير الاعلام بول مرقص، ورئيس المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع عبد الهادي محفوظ، ورئيسة مجلس إدارة تلفزيون لبنان الدكتورة اليسار نداف، والمدير العام لوزارة الاعلام الدكتور حسان فلحة، ونقيب المحررين جوزف القصيفي، ورئيس الاتحاد
العمالي العام بشارة الأسمر، والعاملين في التلفزيون وقدامى موظفيه، وعدد من السفراء والدبلوماسيين والفاعليات، والإعلاميين والإعلاميات، والمدعوين.
بدأ الحفل بالنشيد الوطني، تلاه عرض فيديو قصير تضمن ابرز محطات التلفزيون وبرامجه السياسية والثقافية والفنية منذ انطلاقته.