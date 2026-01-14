ترامب: تم إبلاغي أن عمليات القتل في إيران توقفت

شدّد مجتبى أماني، سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في لبنان، على أنّ إيران واجهت، على مدى 47 عامًا، مختلف أشكال مخططات الحروب والاغتيالات والتحريض والضغوط الهادفة إلى إسقاط الثورة الإسلامية، لكنها كانت في كل مرّة تخرج من هذه المواجهات أقوى وأكثر شموخًا، وذلك في مقابلةٍ له مع قناة الجزيرة مباشر.