الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

محليات

"لا تعبّر عن سياسة الحكومة"... حيدر ينتقد تصريحات رجي

2026-01-14 | 15:14
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
&quot;لا تعبّر عن سياسة الحكومة&quot;... حيدر ينتقد تصريحات رجي
"لا تعبّر عن سياسة الحكومة"... حيدر ينتقد تصريحات رجي

قال محمد حيدر، وزير العمل، في بيان، إنّه تابع "بأسف شديد التصريحات الصادرة عن زميلي في الحكومة، وزير الخارجية الأستاذ يوسف رجي، والتي حملت إيحاءات خطيرة تُفهم بأنها تبرير للاعتداءات الإسرائيلية على لبنان"، مؤكدًا أنّ هذه المواقف "لا تعبّر عن سياسة الحكومة اللبنانية، ولا يمكن القبول بها تحت أي ظرف، لأنها تمس جوهر سيادتنا ووحدتنا الوطنية ولا تحمي مصالح اللبنانيين".

 

وأضاف حيدر: "ومن موقعي الوزاري، كنت دائمًا أحرص على احترام السياسة الحكومية الجامعة، وأتوقّع من زميلي وزير الخارجية، بحكم موقعه ومسؤوليته، أن يكون الأكثر التزامًا بالتعبير عن هذه السياسة، لا عن مواقفه الشخصية. وللأسف، لم نلمس ذلك في أكثر من مناسبة".

 

وتابع: "لقد آثرنا في كل مرة عدم الرد عبر الإعلام حفاظًا على وحدة الحكومة، وكنا نسجّل ملاحظاتنا داخل مجلس الوزراء بعيدًا من السجالات. ولكن عندما يصل الأمر إلى حد إطلاق مواقف خطيرة تُفهم كتبرير لاعتداءات العدو واستمرارها على وطننا، يصبح الصمت تخلّيًا عن المسؤولية. من هنا، أجد نفسي مضطرًا للتوجّه إلى الرأي العام لأقول بكل صراحة: كفى خلطًا بين الرأي الشخصي والموقف الرسمي، وكفى خروجًا عن سياسة الحكومة التي نتحمّل مسؤولية احترامها جميعًا".

 

وختم حيدر متمنيًا على "فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزف عون ودولة رئيس مجلس الوزراء القاضي نواف سلام التدخّل لوضع حد لهذا النهج الذي يسيء إلى وحدة الحكومة وصورتها، ويُعرّض الموقف الوطني للارتباك في مرحلة دقيقة من تاريخ لبنان"، قائلًا: "حمى الله لبنان وشعب لبنان بوحدتنا وتكاتفنا"

مقالات ذات صلة
"لا تعبّر عن سياسة الحكومة"... حيدر ينتقد تصريحات رجي

محليات

لبنان

الجديد

العودة الى الأعلى
Aljadeed
الخماسية تجتمع في بعبدا بحضور رئيس الجمهورية.. التفاصيل مع مراسل الجديد
مراسل الجديد: إنتهاء الإجتماع الخماسي الذي جمع ممثلين الدول الخمسة مع رئيس الجمهورية في قصر بعبدا

اقرأ ايضا في محليات

"مخططات إغتيال".. السفير الإيراني يحذر!
00:48

"مخططات إغتيال".. السفير الإيراني يحذر!

شدّد مجتبى أماني، سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في لبنان، على أنّ إيران واجهت، على مدى 47 عامًا، مختلف أشكال مخططات الحروب والاغتيالات والتحريض والضغوط الهادفة إلى إسقاط الثورة الإسلامية، لكنها كانت في كل مرّة تخرج من هذه المواجهات أقوى وأكثر شموخًا، وذلك في مقابلةٍ له مع قناة الجزيرة مباشر.

00:48

"مخططات إغتيال".. السفير الإيراني يحذر!

شدّد مجتبى أماني، سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في لبنان، على أنّ إيران واجهت، على مدى 47 عامًا، مختلف أشكال مخططات الحروب والاغتيالات والتحريض والضغوط الهادفة إلى إسقاط الثورة الإسلامية، لكنها كانت في كل مرّة تخرج من هذه المواجهات أقوى وأكثر شموخًا، وذلك في مقابلةٍ له مع قناة الجزيرة مباشر.

عتب على لبنان؟ (الأنباء الكويتية)
00:40

عتب على لبنان؟ (الأنباء الكويتية)

أكّدت مصادر مطّلعة على تفاصيل التحضيرات لمؤتمر دعم الجيش، لـ"الأنباء الإلكترونية"، أنّ العاصمة القطرية الدوحة ستستضيف بين نهاية كانون الثاني الحالي ومطلع شباط المقبل مباحثات تحضيرية تسبق مؤتمر باريس.

00:40

عتب على لبنان؟ (الأنباء الكويتية)

أكّدت مصادر مطّلعة على تفاصيل التحضيرات لمؤتمر دعم الجيش، لـ"الأنباء الإلكترونية"، أنّ العاصمة القطرية الدوحة ستستضيف بين نهاية كانون الثاني الحالي ومطلع شباط المقبل مباحثات تحضيرية تسبق مؤتمر باريس.

"حزب الله" يرفع سقف الاعتراض والجيش يتحرك! (الشرق الأوسط)
00:26

"حزب الله" يرفع سقف الاعتراض والجيش يتحرك! (الشرق الأوسط)

يعتري خطة لبنان لتنفيذ حصرية السلاح، عائقان أساسيان، هما إمكانات الجيش اللبناني الذي يحتاج إلى الدعم، ورفض «حزب الله» الذي يرفع سقف اعتراضه ضد سحب السلاح وتنفيذ حصريته بيد الدولة اللبنانية.

00:26

"حزب الله" يرفع سقف الاعتراض والجيش يتحرك! (الشرق الأوسط)

يعتري خطة لبنان لتنفيذ حصرية السلاح، عائقان أساسيان، هما إمكانات الجيش اللبناني الذي يحتاج إلى الدعم، ورفض «حزب الله» الذي يرفع سقف اعتراضه ضد سحب السلاح وتنفيذ حصريته بيد الدولة اللبنانية.

يحدث الآن

اخترنا لك
"مخططات إغتيال".. السفير الإيراني يحذر!
00:48
عتب على لبنان؟ (الأنباء الكويتية)
00:40
"حزب الله" يرفع سقف الاعتراض والجيش يتحرك! (الشرق الأوسط)
00:26
إليكم الطرقات المقطوعة بسبب تراكم الثلوج
00:20
في عز الشتاء.. اللبنانيون يسألون: أين المياه؟(شاهد التقرير)
16:51
دعم الجيش وشروط النجاح.. المهلة أولاً! (شاهد الفيديو)
16:27
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
رادار الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026