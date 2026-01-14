السفير الأميركي في الملعب خلال مباراة الحكمة والرياضي (شاهد الفيديو)

A post shared by al jadeed news (@aljadeednews)
A post shared by al jadeed news (@aljadeednews)
شدّد مجتبى أماني، سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في لبنان، على أنّ إيران واجهت، على مدى 47 عامًا، مختلف أشكال مخططات الحروب والاغتيالات والتحريض والضغوط الهادفة إلى إسقاط الثورة الإسلامية، لكنها كانت في كل مرّة تخرج من هذه المواجهات أقوى وأكثر شموخًا، وذلك في مقابلةٍ له مع قناة الجزيرة مباشر.
أكّدت مصادر مطّلعة على تفاصيل التحضيرات لمؤتمر دعم الجيش، لـ"الأنباء الإلكترونية"، أنّ العاصمة القطرية الدوحة ستستضيف بين نهاية كانون الثاني الحالي ومطلع شباط المقبل مباحثات تحضيرية تسبق مؤتمر باريس.
يعتري خطة لبنان لتنفيذ حصرية السلاح، عائقان أساسيان، هما إمكانات الجيش اللبناني الذي يحتاج إلى الدعم، ورفض «حزب الله» الذي يرفع سقف اعتراضه ضد سحب السلاح وتنفيذ حصريته بيد الدولة اللبنانية.