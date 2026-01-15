بعد موجة الصقيع.. إليكم حالة الطقس!

وحذّرت من الانزلاقات على الطرقات الجبلية التي تعلو عن ١٢٠٠ متر بسبب تكوّن الجليد ليل الخميس وساعات الصباح الأولى من يوم الجمعة.

الطقس المتوقع في :

الخميس:

غائم جزئيا يتحول خلال النهار الى قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة، خصوصاً على الجبال والداخل والتي تبقى دون معدلاتها الموسمية مع انخفاض بنسبة الرطوبة.

الجمعة:

قليل الغيوم صباحا مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة يتحول تدريجيًا بعد الظهر الى غائم مع تشكّل الضباب على المرتفعات. يتوقع تساقط أمطار خفيفة متفرقة خصوصاً شمال البلاد اعتباراً من المساء كما تتساقط بعض الثلوج بدءاً من ارتفاع ١٧٠٠ متر وما فوق.

السبت:

غائم جزئياً الى غائم مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة وارتفاع بنسبة الرطوبة. يتكوّن الضباب الكثيف على المرتفعات وتتساقط أمطار متفرقة تشتدّ غزارتها أحيانًا اعتباراً الظهر مصحوبة ببرق ورعد ورياح ناشطة، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع ١٦٠٠ متر وما فوق خلال النهار وتلامس الـ ١٤٠٠ متر ليلاً.

الأحد:

غائم اجمالاً مع انخفاض بدرجات الحرارة وضباب كثيف على المرتفعات، تتساقط أمطار متفرقة تشتدّ غزارتها أحيانًا مترافقة بعواصف رعدية ورياح ناشطة مع تساقط حبات من البرد، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع ١٤٠٠ متر خلال النهار وقد تلامس الـ ١٣٠٠ متر ليلاً.

الرياح السطحية: شمالية غربية الى شمالية نهارا جنوبية شرقية ليلاً، سرعتها بين ١٠ و٣٠ كم/س.

الانقشاع: جيد إجمالاً.

الرطوبة النسبية على الساحل: بين: ٤٠ و٦٥%.

حال البحر: متوسط ارتفاع الموج.

حرارة سطح الماء: ١٩°م.

الضغط الجوي: ١٠٢٨ HPA أي ما يعادل ٧٧١ ملم زئبق.

ساعة : ٠٦:٤٣.

ساعة غروب : ١٦:٥١.