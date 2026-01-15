عاجل
الخزانة الأميركية تدرج علي لاريجاني في لائحة العقوبات
مراسل الجديد: إستهداف المنزلين المهددين في بلدة مشغرة
مراسل الجديد: الطيران الحربي الإسرائيلي يشن غارة بصاروخين على بلدة مشغرة
محليات

بعد موجة الصقيع.. إليكم حالة الطقس!

2026-01-15 | 06:05
بعد موجة الصقيع.. إليكم حالة الطقس!
توقّعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة الطيران المدني أن تُسيطر منطقة من الضغط الجوي المرتفع على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط، تؤدي الى طقس مستقر مع أجواء باردة خصوصاً خلال الليل في المناطق الجبلية والداخلية، حتى بعد ظهر الجمعة حيث يتحوّل إلى متقلّب، ومن المتوقّع أن تتأثر المنطقة تدريجياً اعتباراً من صباح السبت بمنخفض جوّي مصدره البحر الأسود يؤدي إلى تساقط أمطار وثلوج ويستمر تأثيره حتى الاثنين المقبل حيث ينحسر تدريجياً.



وحذّرت من الانزلاقات على الطرقات الجبلية التي تعلو عن ١٢٠٠ متر بسبب تكوّن الجليد ليل الخميس وساعات الصباح الأولى من يوم الجمعة. 

الطقس المتوقع في لبنان:

الخميس: غائم جزئيا يتحول خلال النهار الى قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة، خصوصاً على الجبال والداخل والتي تبقى دون معدلاتها الموسمية مع انخفاض بنسبة الرطوبة.

الجمعة: قليل الغيوم صباحا مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة يتحول تدريجيًا بعد الظهر الى غائم مع تشكّل الضباب على المرتفعات. يتوقع تساقط أمطار خفيفة متفرقة خصوصاً شمال البلاد اعتباراً من المساء كما تتساقط بعض الثلوج بدءاً من ارتفاع ١٧٠٠ متر وما فوق. 

السبت: غائم جزئياً الى غائم مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة وارتفاع بنسبة الرطوبة. يتكوّن الضباب الكثيف على المرتفعات وتتساقط أمطار متفرقة تشتدّ غزارتها أحيانًا اعتباراً من بعد الظهر مصحوبة ببرق ورعد ورياح ناشطة، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع ١٦٠٠ متر وما فوق خلال النهار وتلامس الـ ١٤٠٠ متر ليلاً.

الأحد: غائم اجمالاً مع انخفاض بدرجات الحرارة وضباب كثيف على المرتفعات، تتساقط أمطار متفرقة تشتدّ غزارتها أحيانًا مترافقة بعواصف رعدية ورياح ناشطة مع تساقط حبات من البرد، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع ١٤٠٠ متر خلال النهار وقد تلامس الـ ١٣٠٠ متر ليلاً. 

الرياح السطحية: شمالية غربية الى شمالية نهارا جنوبية شرقية ليلاً، سرعتها بين ١٠ و٣٠ كم/س. 
الانقشاع: جيد إجمالاً.
الرطوبة النسبية على الساحل: بين: ٤٠ و٦٥%.
حال البحر: متوسط ارتفاع الموج. 
حرارة سطح الماء: ١٩°م.
الضغط الجوي: ١٠٢٨ HPA أي ما يعادل ٧٧١ ملم زئبق. 
ساعة شروق الشمس: ٠٦:٤٣.
ساعة غروب الشمس: ١٦:٥١. 
بعد موجة الصقيع.. إليكم حالة الطقس!

محليات

لبنان

محليات

لبنان

الجديد

