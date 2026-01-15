عاجل
محليات

بن فرحان يلتقي "التوافق الوطني".. مؤتمر دعم الجيش محطة مفصلية

2026-01-15 | 07:43
عقد تكتل التوافق الوطني المتمثل بالنواب فيصل كرامي، حسن مراد، عدنان طرابلسي، محمد يحي، هادي حبيش وطه ناجي لقاءً موسّعا مع الموفد السعودي الى لبنان الأمير يزيد بن فرحان، خُصّص لبحث مجمل التطورات السياسية والأمنية في لبنان، والتحديات التي تواجه البلاد في المرحلة الراهنة.

وخلال اللقاء، شدّد المجتمعون على ثوابت عروبة لبنان وضرورة تعزيز موقعه الطبيعي ضمن محيطه العربي، مؤكدين أهمية الدور العربي في دعم استقرار لبنان وحماية وحدته الوطنية.

 

كما جرى التأكيد على أولوية دعم مؤسسات الدولة اللبنانية الشرعية، باعتبارها الإطار الضامن لانتظام الحياة السياسية والإدارية، ولإعادة بناء الثقة الداخلية والخارجية بالدولة.

 

وأولى البحث حيّزا أساسيا لواقع الجيش اللبناني ودوره الوطني في حفظ الأمن والاستقرار وحماية الحدود والسلم الأهلي، حيث تم التشديد على أهمية استمرار الدعم العربي والدولي للمؤسسة العسكرية.

 

وفي هذا السياق، تناول المجتمعون مؤتمر دعم الجيش اللبناني المرتقب، معتبرين أنه يشكّل محطة مفصلية لتعزيز قدرات الجيش وتمكينه من أداء مهامه على أكمل وجه.

 

وفي ختام اللقاء، عبّر أعضاء تكتل “التوافق الوطني”عن بالغ تقديرهم وامتنانهم للمملكة العربية السعودية، قيادة وشعبا، على اهتمامها الدائم بلبنان وحرصها المستمر على استقراره وأمنه ووحدته الوطنية، مؤكدين عمق العلاقات الأخوية التي تجمع لبنان بالمملكة.

 

كما توجّهوا بالشكر إلى ولي عهد المملكة العربية السعودية الامير محمد بن سلمان عبر الموفد السعودي إلى لبنان الأمير يزيد بن فرحان على جهوده ومساعيه البنّاءة، وعلى مقاربته الحوارية الهادئة التي تعكس حرص المملكة على دعم لبنان ومؤسساته الشرعية في هذه المرحلة الدقيقة.

