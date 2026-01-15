بن فرحان يلتقي "التوافق الوطني".. مؤتمر دعم الجيش محطة مفصلية

وخلال اللقاء، شدّد المجتمعون على ثوابت عروبة وضرورة تعزيز موقعه الطبيعي ضمن محيطه ، مؤكدين أهمية الدور العربي في دعم استقرار لبنان وحماية وحدته الوطنية.

كما جرى التأكيد على أولوية دعم مؤسسات الدولة الشرعية، باعتبارها الإطار الضامن لانتظام الحياة السياسية والإدارية، ولإعادة بناء الثقة الداخلية والخارجية بالدولة.

وأولى البحث حيّزا أساسيا لواقع ودوره الوطني في حفظ الأمن والاستقرار وحماية الحدود والسلم الأهلي، حيث تم التشديد على أهمية استمرار الدعم العربي والدولي للمؤسسة العسكرية.

وفي هذا السياق، تناول المجتمعون مؤتمر دعم الجيش اللبناني المرتقب، معتبرين أنه يشكّل محطة مفصلية لتعزيز قدرات الجيش وتمكينه من أداء مهامه على أكمل وجه.

وفي ختام اللقاء، عبّر أعضاء تكتل “التوافق الوطني”عن بالغ تقديرهم وامتنانهم للمملكة ، قيادة وشعبا، على اهتمامها الدائم بلبنان وحرصها المستمر على استقراره وأمنه ووحدته الوطنية، مؤكدين عمق العلاقات الأخوية التي تجمع لبنان بالمملكة.

كما توجّهوا بالشكر إلى ولي عهد المملكة العربية السعودية الامير بن سلمان عبر الموفد السعودي إلى لبنان الأمير يزيد بن فرحان على جهوده ومساعيه البنّاءة، وعلى مقاربته الحوارية الهادئة التي تعكس حرص المملكة على دعم لبنان ومؤسساته الشرعية في هذه المرحلة الدقيقة.