الأمير يزيد بن فرحان التقى النائب ميشال معوض

كتب النائب ميشال معوض على منصة "اكس":

"إلتقيتُ الموفد السعودي إلى سموّ الأمير يزيد بن فرحان، بحضور سعادة وليد البخاري.

تناول اللقاء آخر التطورات في لبنان والمنطقة، لاسيما ضرورة انتقال لبنان من مرحلة الحرب والفوضى والدمار إلى مرحلة الاستقرار والسلام، وعودته إلى حضنه الطبيعي ودوره في محيطه والعالم، بما يستوجب بدايةً تضافر الجهود لحصر السلاح والقرار بيد الدولة ومؤسساتها الشرعية، ومتابعة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.



كما بحثنا في الإصلاحات الضرورية لاستعادة الثقة بلبنان ومؤسساته ووضعه على سكة النهوض والنمو والازدهار.

وتقدّمت من سموّ الأمير بالشكر على الجهود الدائمة التي تبذلها في دعم لبنان وسيادته ووحدته واستقراره وسلامة شعبه".