مصادر دبلوماسية للجديد: دعم المملكة للبنان سيتبعه خطوات إضافية قريباً في أكثر من مجال

مصادر دبلوماسية للجديد عن الغاء مواعيد قائد الجيش: هذه الخُطوةَ ليست موجهة فقط الى قائد الجيش بل الى الرئاسة الاولى وكلّ أركان السلطة في لبنان على أن يليها خطوات لاحقة ضاغطة