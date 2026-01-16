الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات

منخفض جوي جديد قادم.. إليكم التفاصيل

2026-01-16 | 04:14
منخفض جوي جديد قادم.. إليكم التفاصيل
منخفض جوي جديد قادم.. إليكم التفاصيل

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما جزئيا الى غائم مع ضباب على المرتفعات وارتفاع بسيط بدرجات الحرارة على الساحل وانخفاضها فوق الجبال وفي الداخل، تهطل أمطار بشكل متفرق خلال الفترة الصباحية شمال البلاد، ومن ثم تتكاثف الغيوم تدريجا إعتبارا من الظهر فتصبح الأجواء مهيأة لهطول أمطار تشمل المناطق كافة، والتي تكون غزيرة ومترافقة بعواصف رعدية، رياح ناشطة وإنخفاض بدرجات الحرارة، فتتساقط الثلوج على ارتفاع 1600 متر.

وجاء في النشرة الآتي:



-الحال العامة:  

طقس مستقر نسبيا يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط  مع أجواء باردة ليلا حتى فجر يوم السبت، حيث  تتأثر المنطقة تدريجا بمنخفض جوي مصدره البحر الأسود يؤدي الى  طقس متقلب وماطر  ويستمر تأثيره حتى يوم الأثنين المقبل حيث ينحسر تدريجا.



تحذير: من الانزلاقات على الطرق الجبلية  بدءا من ارتفاع 1100 متر بسبب تكون الجليد خلال  ليل الخميس وفي ساعات الصباح الاولى من يوم الجمعة وليل الاثنين المقبل .



ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر كانون الثاني  في بيروت بين 12 و 19، في طرابلس بين 9 و 17 درجة وفي زحلة بين 3 و 13 درجة.



-الطقس المتوقع في لبنان:

الجمعة:  

قليل الغيوم صباحا مع ارتفاع بدرجات الحرارة، يتحول مساء الى غائم مع ضباب على المرتفعات، ويتوقع هطول امطار خفيفة محلية شمال البلاد ليلا.

السبت:  

غائم جزئيا الى غائم مع ضباب على المرتفعات وارتفاع بسيط بدرجات الحرارة على الساحل وانخفاضها فوق الجبال وفي الداخل، تهطل أمطار بشكل متفرق خلال الفترة الصباحية شمال البلاد، ومن ثم تتكاثف الغيوم تدريجا إعتبارا من الظهر فتصبح الأجواء مهيأة لهطول أمطار تشمل المناطق كافة، والتي تكون غزيرة ومترافقة بعواصف رعدية، رياح ناشطة وإنخفاض بدرجات الحرارة، فتتساقط الثلوج على ارتفاع 1600 متر.

الأحد:  

غائم اجمالا مع ضباب كثيف بدءا من ارتفاعات منخفضة فتسوء معه الرؤية، وتنخفض درجات الحرارة دون معدلاتها الموسمية، تهطل أمطار متفرقة وغزيرة أحيانا مع تساقط حبات البرد مصحوبة بعواصف رعدية ورياح ناشطة، تتساقط الثلوج نهارا على ارتفاع 1500 متر ويتدنى مستوى تساقطها ليلا على ارتفاع 1100 متر شمالا.

الإثنين:  

غائم جزئيا إلى غائم أحيانا مع ضباب على المرتفعات وتدني إضافي بدرجات الحرارة، يبقى إحتمال هطول بعض الأمطار المتفرقة مع بعض الثلوج الخفيفة على ارتفاع 1000 متر في الشمال، يتحسن الطقس تدريجا إعتبارا من بعد الظهر حيث يتحول إلى مستقر مع سيطرة الرياح الشمالية الباردة، وتحذير من خطر الإنزلاقات على الطرق الداخلية والجبلية بدءا من 1200 متر خلال الليل وفي ساعات الصباح الأولى.



-الحرارة على الساحل من 12 الى 18 درجة، فوق الجبال من صفر الى 10 درجات، في الداخل من صفر الى 11 درجة.



-الرياح السطحية: غربية إلى جنوبية غربية، بين 10 و 35 كم/س .

-الانقشاع: جيد اجمالا.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 50 و 75%.



-حال البحر:  منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء:19 درجة.

-الضغط الجوي: 767 ملم زئبق.

-ساعة شروق الشمس:   6,42

-ساعة غروب الشمس:   16,54

منخفض جوي جديد قادم.. إليكم التفاصيل

محليات

طقس

شتاء

منخفض

بالصور - حفل تسلم هبة مقدمة من السلطات اليونانية للجيش
بالدراجة والسلاح.. عملية سلب في الأشرفية - شاهد الفيديو

على علو منخفض.. فوق الضاحية - شاهد الفيديو
05:31
إطلاق النار والاتجار بالأسلحة… الجيش يداهم منازل 4 مطلوبين
05:16
بالصور - حفل تسلم هبة مقدمة من السلطات اليونانية للجيش
04:24
بالدراجة والسلاح.. عملية سلب في الأشرفية - شاهد الفيديو
04:02
حول رواتب العسكريين… اجتماع أمني برئاسة الرئيس عون
03:53
مسيرة اسرائيلية تحلق على علو منخفض فوق الضاحية الجنوبية
02:54
