الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

محليات

بالصور - حفل تسلم هبة مقدمة من السلطات اليونانية للجيش

2026-01-16 | 04:24
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
بالصور - حفل تسلم هبة مقدمة من السلطات اليونانية للجيش
بالصور - حفل تسلم هبة مقدمة من السلطات اليونانية للجيش

أقيم في مرفأ بيروت حفل تسلّم هبة مقدمة من قبل السلطات اليونانية للجيش، بحضور وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسّى، والسفيرة اليونانية في لبنان Despina A. Koukoulopoulou، ونائب رئيس الأركان للتجهيز على رأس وفد من قيادة الجيش، إلى جانب عدد من الضباط. وتضمنت الهبة 13 ناقلة جند من نوع (M113) و10 آليات مع قطع البدل العائدة لها.

خلال الحفل، ألقى وزير الدفاع الوطني كلمة عبّر فيها عن شكره وامتنانه للسلطات اليونانية على تقديمها الهبة، التي من شأنها أن تساعد الجيش في تنفيذ مهماته على كامل الأراضي اللبنانية.

كما ألقت السفيرة اليونانية كلمة شدّدت فيها على العلاقة الوثيقة بين السلطات اليونانية والجيش التي تهدف إلى استقرار المنطقة، بالإضافة إلى تأكيدها استمرار الدعم للمؤسسة العسكرية لتمكينها من تنفيذ القرارات الدولية.

في الختام، سلّم العميد الركن أمين القاعي نائب رئيس الأركان للتجهيز كتاب شكر باسم قائد الجيش العماد رودولف هيكل إلى السفيرة Koukoulopoulou، مثمّنًا دور السلطات اليونانية في دعم الجيش خلال المرحلة الراهنة.

مقالات ذات صلة
بالصور - حفل تسلم هبة مقدمة من السلطات اليونانية للجيش

محليات

الجيش

هبة

اليونان

العودة الى الأعلى
Aljadeed
إطلاق النار والاتجار بالأسلحة… الجيش يداهم منازل 4 مطلوبين
منخفض جوي جديد قادم.. إليكم التفاصيل

اقرأ ايضا في محليات

تمديد مهلة تسوية ضريبة أرباح "صيرفة".. بيان من المالية
08:39

تمديد مهلة تسوية ضريبة أرباح "صيرفة".. بيان من المالية

أصدر وزير المالية ياسين جابر قرارًا قضى بتمديد مهلة التصريح وتسديد الضريبة عن الأرباح التي حققها الأشخاص الطبيعيون والمعنويون نتيجة العمليات التي نفّذوها على منصة صيرفة، والخاضعة للضريبة المنصوص عليها في المادة 93 من قانون الموازنة العامة للعام 2024، وذلك لغاية تاريخ 31/3/2026 ضمناً.

08:39

تمديد مهلة تسوية ضريبة أرباح "صيرفة".. بيان من المالية

أصدر وزير المالية ياسين جابر قرارًا قضى بتمديد مهلة التصريح وتسديد الضريبة عن الأرباح التي حققها الأشخاص الطبيعيون والمعنويون نتيجة العمليات التي نفّذوها على منصة صيرفة، والخاضعة للضريبة المنصوص عليها في المادة 93 من قانون الموازنة العامة للعام 2024، وذلك لغاية تاريخ 31/3/2026 ضمناً.

يحدث الآن

اخترنا لك
الوكالة الوطنية: تحليق للطيران المسير على علو منخفض فوق بلدات عدلون والغازية وقناريت
09:46
تمديد مهلة تسوية ضريبة أرباح "صيرفة".. بيان من المالية
08:39
إعلام إيراني: توقيف 3 آلاف شخص في إيران على خلفية الاحتجاجات
07:55
تحضيراً لاجتماع "الميكانيزم" المقبل.. الرئيس عون يلتقي سيمون كرم
07:50
أهالي شهداء المرفأ يرفعون الصوت: لا لتعيين غراسيا القزي
07:42
برقية تعزية من بري إلى السيستاني
07:35
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
رادار الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026