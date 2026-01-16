بالصور - حفل تسلم هبة مقدمة من السلطات اليونانية للجيش

أقيم في مرفأ حفل تسلّم هبة مقدمة من قبل السلطات اليونانية للجيش، بحضور الوطني ميشال منسّى، والسفيرة اليونانية في Despina A. Koukoulopoulou، ونائب رئيس الأركان للتجهيز على رأس وفد من ، إلى جانب عدد من الضباط. وتضمنت الهبة 13 ناقلة جند من نوع (M113) و10 آليات مع قطع البدل العائدة لها.خلال الحفل، ألقى وزير الدفاع الوطني عبّر فيها عن شكره وامتنانه للسلطات اليونانية على تقديمها الهبة، التي من شأنها أن تساعد الجيش في تنفيذ مهماته على كامل الأراضي .كما ألقت السفيرة اليونانية كلمة شدّدت فيها على العلاقة الوثيقة بين السلطات اليونانية والجيش التي تهدف إلى استقرار المنطقة، بالإضافة إلى تأكيدها استمرار الدعم للمؤسسة العسكرية لتمكينها من تنفيذ القرارات الدولية.في الختام، سلّم العميد الركن أمين القاعي الأركان للتجهيز كتاب شكر العماد رودولف هيكل إلى السفيرة Koukoulopoulou، مثمّنًا دور السلطات اليونانية في دعم الجيش خلال المرحلة الراهنة.