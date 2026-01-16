الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

محليات

BBAC يوقّع شراكة مع Visa كمزوّد حصري للبطاقات

2026-01-16 | 06:34
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
BBAC يوقّع شراكة مع Visa كمزوّد حصري للبطاقات
BBAC يوقّع شراكة مع Visa كمزوّد حصري للبطاقات

وقّع BBAC (بنك بيروت والبلاد العربية) اتفاقية مع شركة Visa، الرائدة عالميًا في تقنيات الدفع، يتم بموجبها إصدار جميع بطاقات المصرف حصريًا بعلامة Visa التجارية.

تضع هذه الاتفاقية إطارًا استراتيجيًا لأعمال بطاقات BBAC، وتدعم خطط المصرف لإطلاق بطاقات جديدة مدعومة بشبكة Visa العالمية للدفع. ومن خلال هذه الشراكة، سيستفيد العملاء من حلول دفع آمنة وموثوقة وواسعة القبول، سواء على المستويين المحلي والدولي.

وفي تعليقه على الاتفاقية، قال غسّان عسّاف، رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لـBBAC:

" إن اختيار Visa لتكون الشبكة الحصرية لمحفظة بطاقاتنا يعكس تركيزنا على تقديم حلول دفع آمنة وعملية تتمتع بانتشار عالمي. وتدعم هذه الشراكة خططنا لإطلاق عروض بطاقات جديدة واستكشاف مجالات إضافية للتعاون مع Visa  في المرحلة المقبلة."

ومن جانبه، قال ماريو المكاري، نائب الرئيس والمدير الإقليمي لشركة Visa في منطقة المشرق:

" يسرّنا أن نكون الشريك الحصري لـBBAC، في تعاون يعزز التزامنا بدعم نمو المدفوعات الرقمية في المنطقة. ومن خلال الاستفادة من شبكة Visa العالمية وتقنياتها المتقدمة في مجال الأمان، نتطلع إلى دعم BBAC في تقديم تجارب دفع مبتكرة وسلسة وذات قيمة مضافة، تلبي الاحتياجات المتغيرة لعملائه".

وتشكّل هذه الشراكة خطوة مهمة ضمن جهود BBAC المستمرة لتعزيز أعماله في مجال البطاقات. ومع تقدّم مراحل التنفيذ، سيركّز المصرف على تطبيق استراتيجيته الخاصة بالبطاقات وضمان استجابة المنتجات المستقبلية لاحتياجات العملاء وتطورات السوق.

نبذة عن BBAC    

تأسس BBAC (بنك بيروت والبلاد العربية) عام 1956، ويُعدّ من أبرز المصارف التجارية في لبنان، حيث يقدّم مجموعة واسعة من الخدمات المصرفية والمالية للأفراد والشركات. يمتلك BBAC فروعًا متعددة في لبنان والعراق، إلى جانب شبكة واسعة من أجهزة الصراف الآلي لخدمة عملائه.
ومع تركيزه المستمر على الابتكار ورضا العملاء والتنمية المجتمعية، يواصل BBAC أداء دور محوري في القطاع المصرفي اللبناني.
لمعرفة المزيد، يُرجى زيارة:  www.bbacbank.com

 

نبذة عن Visa Inc.

تٌعدّ Visa (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز V:) شركة رائدة عالميًا في مجال المدفوعات الرقمية، حيث تسهّل المعاملات بين المستهلكين والتجّار والمؤسسات المالية والجهات الحكومية في أكثر من 200 دولة وإقليم حول العالم. وتتمثل مهمتنا في ربط العالم من خلال شبكة مدفوعات الأكثر ابتكاراً وموثوقية وأماناً، تمكّن الأفراد والشركات والاقتصادات من الازدهار. ونؤمن بأن الاقتصادات الشاملة تعود بالنفع على الجميع، وأن إتاحة الوصول تشكّل ركيزة أساسية لمستقبل حركة الأموال. لمعرفة المزيد، يُرجى زيارة: Visa.com

مقالات ذات صلة
BBAC يوقّع شراكة مع Visa كمزوّد حصري للبطاقات

محليات

مصرف

Visa

العودة الى الأعلى
Aljadeed
استمرار تحليق الطيران المسير في أجواء بيروت والضاحية الجنوبية
الحدث - الحلقة الكاملة - 16-01-2026

اقرأ ايضا في محليات

تمديد مهلة تسوية ضريبة أرباح "صيرفة".. بيان من المالية
08:39

تمديد مهلة تسوية ضريبة أرباح "صيرفة".. بيان من المالية

أصدر وزير المالية ياسين جابر قرارًا قضى بتمديد مهلة التصريح وتسديد الضريبة عن الأرباح التي حققها الأشخاص الطبيعيون والمعنويون نتيجة العمليات التي نفّذوها على منصة صيرفة، والخاضعة للضريبة المنصوص عليها في المادة 93 من قانون الموازنة العامة للعام 2024، وذلك لغاية تاريخ 31/3/2026 ضمناً.

08:39

تمديد مهلة تسوية ضريبة أرباح "صيرفة".. بيان من المالية

أصدر وزير المالية ياسين جابر قرارًا قضى بتمديد مهلة التصريح وتسديد الضريبة عن الأرباح التي حققها الأشخاص الطبيعيون والمعنويون نتيجة العمليات التي نفّذوها على منصة صيرفة، والخاضعة للضريبة المنصوص عليها في المادة 93 من قانون الموازنة العامة للعام 2024، وذلك لغاية تاريخ 31/3/2026 ضمناً.

يحدث الآن

اخترنا لك
الوكالة الوطنية: تحليق للطيران المسير على علو منخفض فوق بلدات عدلون والغازية وقناريت
09:46
تمديد مهلة تسوية ضريبة أرباح "صيرفة".. بيان من المالية
08:39
إعلام إيراني: توقيف 3 آلاف شخص في إيران على خلفية الاحتجاجات
07:55
تحضيراً لاجتماع "الميكانيزم" المقبل.. الرئيس عون يلتقي سيمون كرم
07:50
أهالي شهداء المرفأ يرفعون الصوت: لا لتعيين غراسيا القزي
07:42
برقية تعزية من بري إلى السيستاني
07:35
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
رادار الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026